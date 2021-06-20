Найпопулярнішою країною для покупки нерухомості серед українців є Туреччина. Які ще напрями цікаві співгромадянам – читайте далі.

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Нерухомість в Туреччині

Останнім часом попит на житло в країнах Євросоюзу суттєво знизився. Водночас зростає популярність нерухомості у Туреччині. За словами експертів, вона становить 60 – 70% від усіх міжнародних угод. Причиною називають лояльні умови в'їзду до країни під час карантину, а також ціни на нерухомість. Купити житло у Туреччині можна від 40 тисяч євро (1,3 мільйона гривень).

Найчастіше українці цікавляться Аланією, Бодрумом і Стамбулом. Це одно-, дво- і трикімнатні квартири для проживання, а з не з метою інвестицій.

Туреччина користується популярністю серед українців / Фото Pixabay

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Які ще країни популярні

Болгарія стала другою країною за популярністю серед українців. Однокімнатну квартиру можна купити за ціною від 20 тисяч євро (645 тисяч гривень). Здебільшого вибирають одно- і двокімнатні квартири на березі Чорного моря.

Громадяни України також купують житло у Польщі. Тут переважно вибирають квартири у тих містах, де можна працевлаштуватися: Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, Катовіце. Ціни на нерухомість – від 60 – 70 тисяч євро.

Житло в Польщі купують заробітчани / Фото Pixabay​

Далі йдуть Іспанія, Італія та Грузія. Однак попит у цих країнах суттєво знизився, адже вони закриті для іноземців.

На п'ятому місці – Таїланд. Це близько 6 – 7% попиту. Переважно житло в країні купують під інвестиції. Бюджет складає 80 – 200 тисяч доларів (2,2 – 5,5 мільйона гривень).

Також українців цікавить нерухомість в Чехії, Чорногорії, Франції, ОАЕ. Однак попит на житло в цих країнах нижчий, ніж у згаданих вище.