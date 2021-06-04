Паркувальне місце розташоване в одному з найбільш елітних житлових комплексів. У чому його особливості – читайте нижче.

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Що відомо про об'єкт

Паркування розташовано у престижному районі Ваньчай в одному з будинків елітного житлового комплексу, з якого відкриваються розкішні краєвиди на порт Гонконгу. Об'єкт знаходиться на 430-метровій горі Ніколсон, а по сусідству розташовані найдорожчі будинки Азії.

У BBC News зазначили, що Гонконг є сильно перенаселеним містом, тому вся нерухомість в ньому дуже дорога.

Нерухомість у Гонконгу дуже дорога / Фото Pixabay

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Попередній рекорд

У 2019 паркувальне місце в Гонконгу продали за 980 тисяч доларів (від 24,3 до 27,3 мільйона гривень). Ця вартість також була найвищою у світі.

Ринок нерухомості в Гонконгу в останні місяці активно відновлюється після зниження через пандемію коронавірусної інфекції. Наприклад, у травні 2021 року приватний будинок у Гонконгу здали в оренду за 210 тисяч доларів (5,72 мільйона гривень) на місяць.

Ринок нерухомості у Гонконгу відновлюється після пандемії COVID-19 / Фото Pixabay