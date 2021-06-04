Парковочное место расположено в одном из самых элитных жилых комплексов. В чем его особенности – читайте ниже.

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Что известно про объект

Парковка расположена в престижном районе Ваньчай в одном из домов элитного жилого комплекса, из которого открываются роскошные виды на порт Гонконга. Объект находится на 430-метровой горе Николсон, а по соседству расположены самые дорогие дома Азии.

В BBC News отметили, что Гонконг является сильно перенаселенным городом, поэтому вся недвижимость в нем очень дорогая.

Недвижимость в Гонконге очень дорогая / Фото Pixabay

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Предыдущий рекорд

В 2019 году парковочное место в Гонконге продали за 980 тысяч долларов (от 24,3 до 27,3 миллиона гривен). Эта стоимость также была самой высокой в мире.

Рынок недвижимости в Гонконге в последние месяцы активно восстанавливается после снижения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Например, в мае 2021 года частный дом в Гонконге сдали в аренду за 210 тысяч долларов (5,72 миллиона гривен) в месяц.

Рынок недвижимости в Гонконге восстанавливается после пандемии COVID-19 / Фото Pixabay