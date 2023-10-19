Краків не набагато "дешевший" за Варшаву, – із середньою стартовою ціною 2,173 мільйона злотих. На третій позиції опинився Вроцлав.

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Сім найдорожчих квартир у Польщі

Експертка з нерухомості Ева Течак зазначає, що хоч ціни на найдорожчі квартири в Польщі дуже високі, проте не захмарні.

Ця розкіш доступніша в Польщі, ніж, наприклад, в інших європейських столицях. Ціни найдорожчих приміщень можуть бути запаморочливими, але той факт, що навіть у найважчі ринкові часи вони швидко знаходили покупців підтверджує, що це гарна інвестиція,

– пояснює фахівчиня.

Ось сім найдорожчих квартир у Польщі станом на середину жовтня (місто – назва оголошення на OTODOM.pl – ціна):

Варшава – продається квартира. Повісле – 21 350 100 злотих (43 773 злотих за "квадрат").

– продається квартира. Повісле – 21 350 100 злотих (43 773 злотих за "квадрат"). Краків – пентхаус з терасою та видом на Вавель – 13 159 930 злотих (34 302 злотих за "квадрат").

– пентхаус з терасою та видом на Вавель – 13 159 930 злотих (34 302 злотих за "квадрат"). Вроцлав – О. Вітольд. Весь 10 поверх. Пентхаус 350 "квадратів" – 9 450 000 злотих (27 077 злотих за "квадрат").

– О. Вітольд. Весь 10 поверх. Пентхаус 350 "квадратів" – 9 450 000 злотих (27 077 злотих за "квадрат"). Лодзь – продається унікальна квартира – 2 800 000 злотих (26 168 злотих за "квадрат").

– продається унікальна квартира – 2 800 000 злотих (26 168 злотих за "квадрат"). Познань – єдина така квартира в Єжицях, 6 паркомісць – 5 000 000 злотих (24 876 злотих за "квадрат").

– єдина така квартира в Єжицях, 6 паркомісць – 5 000 000 злотих (24 876 злотих за "квадрат"). Катовіце – пентхаус 135 метрів квадратних з терасою 200 метрів квадратних, вид на долину – 3 934 430 злотих (29 000 злотих ха "квадрат").

– пентхаус 135 метрів квадратних з терасою 200 метрів квадратних, вид на долину – 3 934 430 злотих (29 000 злотих ха "квадрат"). Тримісто – розкішно оброблені три кімнати з видом на пристань – 9 999 000 злотих (75 807 злотих за "квадрат").

"Окрім найвищої якості обробки та унікальної локації, вони вирізняються такими особливостями, як розташування на найвищих поверхах міста та унікальний краєвид", – додає Ева Течак.