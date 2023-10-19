Краков не намного "дешевле" Варшавы, – со средней стартовой ценой 2,173 миллиона злотых. На третьей позиции оказался Вроцлав.

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Семь самых дорогих квартир в Польше

Эксперт по недвижимости Ева Течак отмечает, что хотя цены на самые дорогие квартиры в Польше очень высоки, но не заоблачны.

Эта роскошь более доступна в Польше, чем, например, в других европейских столицах. Цены самых дорогих помещений могут быть умопомрачительными, но тот факт, что даже в самые тяжелые рыночные времена они быстро находили покупателей, подтверждает, что это хорошая инвестиция.

– объясняет специалист.

Вот семь самых дорогих квартир в Польше по состоянию на середину октября (город – название объявления на OTODOM.pl – цена):

Варшава – продается квартира. Повислое – 21 350 100 злотых (43 773 злотых за "квадрат").

– продается квартира. Повислое – 21 350 100 злотых (43 773 злотых за "квадрат"). Краков – пентхаус с террасой и видом на Вавель – 13 159 930 злотых (34 302 злотых за "квадрат").

– пентхаус с террасой и видом на Вавель – 13 159 930 злотых (34 302 злотых за "квадрат"). Вроцлав – О. Витольд. Весь 10 этаж. Пентхаус 350 "квадратов" - 9 450 000 злотых (27 077 злотых за "квадрат").

– О. Витольд. Весь 10 этаж. Пентхаус 350 "квадратов" - 9 450 000 злотых (27 077 злотых за "квадрат"). Лодзь – продается уникальная квартира – 2 800 000 злотых (26 168 злотых за "квадрат").

– продается уникальная квартира – 2 800 000 злотых (26 168 злотых за "квадрат"). Познань – единственная такая квартира в Ежицах, 6 паркомест – 5 000 000 злотых (24 876 злотых за "квадрат").

– единственная такая квартира в Ежицах, 6 паркомест – 5 000 000 злотых (24 876 злотых за "квадрат"). Пытаете – пентхаус 135 метров квадратных с террасой 200 метров квадратных, вид на долину – 3 934 430 злотых (29 000 злотых ха "квадрат").

– пентхаус 135 метров квадратных с террасой 200 метров квадратных, вид на долину – 3 934 430 злотых (29 000 злотых ха "квадрат"). Трехгород – роскошно отделаны три комнаты с видом на пристань – 9 999 000 злотых (75 807 злотых за "квадрат").

"Помимо высочайшего качества отделки и уникальной локации, они отличаются такими особенностями, как расположение на самых высоких этажах города и уникальный пейзаж", – добавляет Эва Течак.