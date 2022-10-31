Такі дані, за підсумками жовтня, надала Національна статистична служба Грузії. Що стало причиною зростання цін на житло – далі.

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Причина подорожчання – наплив росіян

У рамках дослідження було проаналізовано як первинний, так і вторинний ринок Тбілісі. Окрім цього, враховувалися ціни на багатоповерхівки та приватні будинки.

Результати свідчать, що у третьому кварталі 2022 року, індекс цін на житлову нерухомість зріс на 3,2%, якщо порівнювати із другим кварталом поточного року. Водночас проти показників минулого року середній індекс збільшився на 17,5%.

Найдорожчі квартири у столиці – в районах

Мтацмінда,

Ваке,

Сабуртало.

Найдешевші – у Самгорі та Ґлдані.

Ціни на нерухомість Грузії підскочили після того, як громадяни Росії масово почали тікати від мобілізації.

За статистикою, цьогоріч до Грузії в'їхало на 511% більше росіян, ніж торік. За офіційними даними, у вересні 2022 року російсько-грузинський кордон перетнули 222 274 громадян Росії.

У Грузії відбулася серія акцій протесту з вимогою запровадження візового режиму для росіян, проте уряд ніяк не відреагував.