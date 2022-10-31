Такие данные, по итогам октября, предоставила Национальная статистическая служба Грузии . Что стало причиной роста цен на жилье – дальше.

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Причина удорожания – наплыв россиян

В рамках исследования был проанализирован как первичный, так и вторичный рынок Тбилиси. Кроме того, учитывались цены на многоэтажки и частные дома.

Результаты свидетельствуют, что в третьем квартале 2022 года индекс цен на жилую недвижимость вырос на 3,2%, если сравнивать со вторым кварталом текущего года. В то же время против показателей в прошлом году средний индекс увеличился на 17,5%.

Самые дорогие квартиры в столице – в районах

Мтацминда,

Ваке,

Сабуртало.

Самые дешевые – в Самгоре и Глдане.

Цены на недвижимость Грузии подскочили после того, как граждане России массово начали убегать от мобилизации.

По статистике, в этом году в Грузию въехало на 511% больше россиян, чем в прошлом. По официальным данным, в сентябре 2022 года российско-грузинскую границу пересекли 222 274 граждан России.

В Грузии состоялась серия акций протеста с требованием введения визового режима для россиян, однако правительство не отреагировало на предложение населения.