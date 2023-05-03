Найдорожчий будинок в передмісті Мельбурна б'є власні цінові рекорди. Вартість цього елітного особняка зараз сягає 8 мільйонів.

Цікаво З житлової площі – в нежитлову: особливості процедури

Як виглядає найдорожчий будинок в Аскот-Вейл

Елітний "Гладсвуд" вкінці 2021 року продали заможній сім'ї з 4 дітьми. Тоді його вартість не розголошували, проте агенти з нерухомості припускають, що сума коливалась в діапазоні 7,4 – 7,8 мільйона доларів. Попередній рекорд нерухомості складав 5,5 мільйона доларів у листопаді 2021 року.

В ідеальному сімейному будинку є 6 спалень, 2 кухні, 2 бари, домашній кінотеатр та винний льох, а загальна площа господарства складає 1940 квадратних метрів. Розташований він на вулиці Ротвелл, 16.



Одна зі спалень будинку / Фото Realestate



Кухня елітного будинку в Аскот-Вейл / Фото Realestate



Басейн елітного будинку / Фото Realestate

Хоча в окрузі є великі земельні ділянки, такого розміру можна знайти дуже рідко. Сади дивовижні, це як оазис, що ховається за будинком. Це також чудовий дім для розваг,

– каже агент з нерухомості Джо Зукко.

Вражають і ландшафтні дизайни, зокрема сади, які відзначеною нагородами компанією Exquisite Gardens. На території також є басейн, спа-центр, закрита зона розваг, мінікухня, дамська кімната та мансарда, яку перетворили на тренажерний зал.

Нові власники встигли неабияк змінити будівлю: перекрили передню частину будинку та спальні, перефарбували багато частин будинку та встановили новий автомобільний ліфт, який перетворив подвійний гараж на потрійний.