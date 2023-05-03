Самый дорогой дом в пригороде Мельбурна бьет свои ценовые рекорды. Стоимость этого элитного особняка сейчас составляет 8 миллионов.

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Как выглядит самый дорогой дом в Аскот-Вейле

Элитный "Гладсвуд" в конце 2021 года продали зажиточной семье с 4 детьми. Тогда его стоимость не разглашалась, однако агенты по недвижимости предполагают, что сумма колебалась в диапазоне 7,4 – 7,8 миллиона долларов. Предыдущий рекорд недвижимости составлял 5,5 миллионов долларов в ноябре 2021 года.

В идеальном семейном доме есть 6 спален, 2 кухни, 2 бара, домашний кинотеатр и винный погреб, а общая площадь хозяйства составляет 1940 квадратных метров. Расположен он по улице Ротвелл, 16.



Одна из спален дома / Фото Realestate



Кухня элитного дома в Аскот-Вейле / Фото Realestate



Бассейн элитного дома / Фото Realestate

Хотя в округе есть обширные земельные участки, такого размера можно найти очень редко. Сады удивительные, это как скрывающийся за домом оазис. Это также отличный дом для развлечений,

– говорит агент по недвижимости Джо Зукко.

Впечатляют и ландшафтные дизайны, в частности сады, отмеченные наградами компанией Exquisite Gardens. На территории также есть бассейн, спа-центр, закрытая зона развлечений, миникухня, дамская комната и мансарда, которую превратили в тренажерный зал.

Новые владельцы успели изрядно изменить здание: перекрыли переднюю часть дома и спальни, перекрасили многие части дома и установили новый автомобильный лифт, который превратил двойной гараж в тройной.