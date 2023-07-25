Найдорожчий у штаті: за скільки продають приватний житловий комплекс у Вермонті

Грандіозний комплекс, відомий як Грос-Пойнт, складається з п'яти гостьових будинків, поля для гольфу і набережної. Тож не дивно, що його продають за шаленою ціною.

Вермонт відомий як штат Зелені гори через його однойменний мальовничий гірський масив. Пагорби, озера, річки та поля зачаровують любителів активного відпочинку звіддаля. Усе частіше покупці житла з великими бюджетами шукають власні райські куточки у Вермонті. Ним, наприклад, може стати цей маєток площею 140 гектарів в на березі озера у Феррісбурзі.

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Житловий комплекс за 26 мільйонів

За ціною 26,2 мільйона доларів – це найдорожчий будинок у штаті, і він може стати найбільшою операцією з житловою нерухомістю у Вермонті. Головний будинок – кам'яний особняк площею понад 900 квадратних метрів. Його побудували ще в 1906 році.

"Це неймовірна велич, розташована прямо на озері Шамплейн, у вишукано озелененому дворі серед полів і лісів. Такий тип нерухомості майже недоступний", – каже агент з нерухомості Вейд Везерс.

Розкішний особняк на березі озера / Фото Jared Vincent

Особняк вміщує аж 11 спалень та 7 ванних кімнат. Оригінальна кленова підлога, двері-кишеньки та деталізована ліпнина створюють атмосферу класичного стилю. Маєток спочатку був розроблений для банкіра, а пізніше став власністю філантропа.

Теперішні власники вкладали в будинок мільйони, роблячи ремонти та оновлення, але водночас шануючи архітектурні деталі.

Приголомшливі архітектурні деталі / Фото Jared Vincent

На великій території також розміщені гостьові будинки з 12 спальнями, будинок доглядача, дім для фермера, кілька комор для сіна та молочна комора.

В озері поруч можна плавати, кататися на човнах чи рибалити. З часу побудови комплекс з'являється на ринку лише вдруге.