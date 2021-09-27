96 нових квартир, представлених в Парижі, розташовані в одному із найбільш приголомшливих районів світу. При цьому, замість продажу, влада міста вирішила здавати нерухомість в оренду.

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Будівництво нових квартир, призначених для орендарів з низьким і середнім доходом, розташоване в нещодавно відремонтованому універмазі La Samaritaine, який є пам'яткою архітектури 1870-х років.

Ціна на соціальне житло

Попри те, що середня орендна плата в центрі Парижу становить кілька тисяч євро на місяць, просторі квартири-студії з балконами, звідки відкривається краєвид на Ейфелеву вежу, Сакре-Кер і Лувр доступна лише за 430 євро (504 долари). Трикімнатна квартира в універмазі La Samaritaine обійдеться орендарям в 929 євро.

Реконструкція будівлі

Вид з квартири, розташованої в паризькому універмазі La Samaritaine / Фото Bloomberg

Будівництво нового житла стало можливим завдяки реконструкції універмагу, яка почалася у 2005 році. Оновлена будівля відкрилася у 2021 році, як багатофункціональний комплекс з розкішним готелем Le Cheval Blanc, офісами та дитячим садком

Головний фасад в стилі ар-деко залишився недоторканим. З задньої частини прибрали кам'яну кладку, замінивши її на скляну стіну. Реконструкція уможливила будівництво високих внутрішніх атріумів, а також додавання нових поверхів у верхній частині будівлі, де й знаходиться соціальне житло.

Будівництво квартир коштувало місту 23,7 мільйона євро. Як зазначає Bloomberg, – це частина плану щодо збільшення кількості доступних будинків в місті та запобігання подальшої соціальної сегрегації між людьми з високим і низьким рівнем доходів.

Люди, які вже встигли отримати житло, розповідають, що розташування нових будинків дає їм не тільки безпечне і доступне житло, але й доступ до кращих шкіл та інших зручностей міста.