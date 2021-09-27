96 новых квартир, представленных в Париже, расположены в одном из самых потрясающих районов мира. При этом, вместо продажи, власти города решили сдавать недвижимость в аренду.

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Строительство новых квартир, предназначенных для арендаторов с низким и средним доходом, расположены в недавно отремонтированном универмаге La Samaritaine, который является памятником архитектуры 1870-х годов.

Цена на социальное жилье

Несмотря на то, что средняя арендная плата в центре Парижа составляет несколько тысяч евро в месяц, просторные квартиры-студии с балконами, откуда открывается вид на Эйфелеву башню, Сакре-Кер и Лувр доступна лишь за 430 евро (504 доллара). Трехкомнатная квартира в универмаге La Samaritaine обойдется арендаторам в 929 евро.

Реконструкция здания

Вид из квартиры, расположенной в парижском универмаге La Samaritaine / Фото Bloomberg

Строительство нового жилья стало возможным благодаря реконструкции универмага, которая началась в 2005 году. Обновленное здание открылась в 2021 году, как многофункциональный комплекс с роскошным отелем Le Cheval Blanc, офисами и детским садом.

Главный фасад в стиле ар-деко остался нетронутым. С задней части убрали каменную кладку, заменив ее на стеклянную стену. Реконструкция позволила строительство высоких внутренних атриумов, а также добавление новых этажей в верхней части здания, где и находится социальное жилье.

Строительство квартир стоило городу 23,7 миллиона евро. Как отмечает Bloomberg, – это часть плана по увеличению количества доступных домов в городе и предотвращения дальнейшей социальной сегрегации между людьми с высоким и низким уровнем доходов.

Люди, которые уже успели получить жилье, рассказывают, что расположение новых домов дает им не только безопасное и доступное жилье, но и доступ к лучшим школам и другим удобствам города.