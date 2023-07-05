Які кухонні мийки найлегше очищувати: фахівці дали важливі поради

Меблі й сантехніку до кухні слід обирати з матеріалів, за якими легко доглядати. Зокрема, варто подбати про якісну та "некапризну" мийку, щоб не мити її по кілька годин.

Багато людей хочуть, щоб їхні кухонні мийки виглядали красиво, тому не враховують їхню практичність. Та цей фактор також має бути в списку пріоритетів. Тут експерти з прибирання поділилися своїми знаннями, щоб ви могли вибрати найкращий тип кухонної мийки, яку легко очищувати.

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Який тип кухонної мийки не вибагливий у догляді

"Найкращі матеріали для кухонної раковини – іржостійка сталь, мідь, чавун або емаль, оскільки вони не сприяють росту мікробів (цвілі) та не належать до целюлозних матеріалів. Також ці матеріали не пористі, тобто вони не утримують сміття", – діляться фахівці.

Мідні раковини є чудовою альтернативою латунним раковинам, оскільки вони не так швидко окислюються.

Я виявила, що кухонні раковини з іржостійкої сталі – найлегші в обслуговуванні. Вони міцні та їх легко чистити. Зазвичай для очищення потрібні лише мило та вода,

– розповідає професійна прибиральниця Сара Сан-Анджел з власного досвіду.

Про те, як очищувати мийку з іржостійкої сталі, потрібно знати справді небагато. Додаткове миття необхідне лише в тому випадку, якщо вона дуже стара або ж ви захочете додаткового блиску.

Тож, щоб очистити мийку ретельно, скористайтеся засобами, які є у вашому домі. Змішайте рідке мило для миття посуду та харчову соду. Ретельно почистьте мийку та змийте засіб водою. Після такого очищення мийка довго блищатиме.