Творіння провідних дизайнерів: 5 розкішних ванних кімнат, де можна почерпнути натхнення
Джерело:Homes & Gardens
Провідні британські дизайнери показали свої найкращі проєкти, пов'язані з інтер'єром ванної кімнати. Погляньте на ці чудові дизайни, в яких ідеальне все.
Ванні кімнати тепер є одними з найкрасивіших приміщень. Усі кольори, текстури, матеріали можуть бути такими розкішними, що ванна може впевнено позмагатися з вітальнею. Ось п'ять дизайнів, які це доводять.
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