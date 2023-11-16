Земляні відтінки зараз є головною колірною тенденцією, яка набирає обертів вже кілька місяців. Очевидно, це через те, що в холодну пору ми хочемо відчувати в домі тепло й затишок, а кольори допомагають створити таку атмосферу.

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Окрім того, такі тенденції, як дофаміновий декор і максималізм, випереджають елегантні сучасні стилі. Мінімалізм помалу відходить. Людям вже просто набридли певні обмеження в кольорах і декорі. Дізнайтесь, які відтінки теплі відтінки стають дуже популярними.

Світло-коричневий

Універсальний землистий колір, який часто використовують в зимовому дизайні / Фото Urbanology Designs

Темно-вишневий

Цей відтінок продиктував нам тренд "баклажанова осінь" / Фото Julie Soefer

Рожево-бежевий

Цікавий нейтральний відтінок, який водночас є теплим / Фото Julie Soefer

Теракотовий

Насичений теракотовий додає енергії / Фото Farrow & Ball

Хакі

Результат вкраплення жовтого та коричневого в зелений / Фото deVOL