Земляні відтінки зараз є головною колірною тенденцією, яка набирає обертів вже кілька місяців. Очевидно, це через те, що в холодну пору ми хочемо відчувати в домі тепло й затишок, а кольори допомагають створити таку атмосферу.

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Окрім того, такі тенденції, як дофаміновий декор і максималізм, випереджають елегантні сучасні стилі. Мінімалізм помалу відходить. Людям вже просто набридли певні обмеження в кольорах і декорі. Дізнайтесь, які відтінки теплі відтінки стають дуже популярними.

Світло-коричневий

Нерухомість Тренди і натхненняУніверсальний землистий колір, який часто використовують в зимовому дизайні / Фото Urbanology Designs

Темно-вишневий

Нерухомість Тренди і натхненняЦей відтінок продиктував нам тренд "баклажанова осінь" / Фото Julie Soefer

Рожево-бежевий

Нерухомість Тренди і натхненняЦікавий нейтральний відтінок, який водночас є теплим / Фото Julie Soefer

Теракотовий

Нерухомість Тренди і натхненняНасичений теракотовий додає енергії / Фото Farrow & Ball

Хакі

Нерухомість Тренди і натхненняРезультат вкраплення жовтого та коричневого в зелений / Фото deVOL