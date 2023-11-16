Земляні відтінки зараз є головною колірною тенденцією, яка набирає обертів вже кілька місяців. Очевидно, це через те, що в холодну пору ми хочемо відчувати в домі тепло й затишок, а кольори допомагають створити таку атмосферу.
Зверніть увагу Купівля житла, що будується, через форвардні контракти: як це працює
Окрім того, такі тенденції, як дофаміновий декор і максималізм, випереджають елегантні сучасні стилі. Мінімалізм помалу відходить. Людям вже просто набридли певні обмеження в кольорах і декорі. Дізнайтесь, які відтінки теплі відтінки стають дуже популярними.
Світло-коричневий
Універсальний землистий колір, який часто використовують в зимовому дизайні / Фото Urbanology Designs
Темно-вишневий
Цей відтінок продиктував нам тренд "баклажанова осінь" / Фото Julie Soefer
Рожево-бежевий
Цікавий нейтральний відтінок, який водночас є теплим / Фото Julie Soefer
Теракотовий
Насичений теракотовий додає енергії / Фото Farrow & Ball
Хакі
Результат вкраплення жовтого та коричневого в зелений / Фото deVOL