Земляные оттенки сейчас являются главной цветовой тенденцией, которая набирает обороты уже несколько месяцев. Очевидно, это потому, что в холодное время мы хотим чувствовать в доме тепло и уют, а цвета помогают создать такую атмосферу.

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Кроме того, такие тенденции как дофаминовый декор и максимализм опережают элегантные современные стили. Минимализм постепенно уходит. Людям уже просто надоели определенные ограничения в цветах и декоре. Узнайте, какие оттенки тёплые оттенки становятся очень популярными.

Светло-коричневый

Универсальный землистый цвет, часто используемый в зимнем дизайне / Фото Urbanology Designs

Темно-вишневый

Этот оттенок продиктовал нам тренд "баклажановая осень" / Фото Julie Soefer

Розово-бежевый

Интересный нейтральный оттенок, который одновременно теплый / Фото Julie Soefer

Терракотовый

Насыщенный терракотовый добавляет энергии / Фото Farrow & Ball

Хаки

Результат вкрапления желтого и коричневого в зеленый.