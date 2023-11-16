Земляные оттенки сейчас являются главной цветовой тенденцией, которая набирает обороты уже несколько месяцев. Очевидно, это потому, что в холодное время мы хотим чувствовать в доме тепло и уют, а цвета помогают создать такую атмосферу.
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Кроме того, такие тенденции как дофаминовый декор и максимализм опережают элегантные современные стили. Минимализм постепенно уходит. Людям уже просто надоели определенные ограничения в цветах и декоре. Узнайте, какие оттенки тёплые оттенки становятся очень популярными.
Светло-коричневый
Универсальный землистый цвет, часто используемый в зимнем дизайне / Фото Urbanology Designs
Темно-вишневый
Этот оттенок продиктовал нам тренд "баклажановая осень" / Фото Julie Soefer
Розово-бежевый
Интересный нейтральный оттенок, который одновременно теплый / Фото Julie Soefer
Терракотовый
Насыщенный терракотовый добавляет энергии / Фото Farrow & Ball
Хаки
Результат вкрапления желтого и коричневого в зеленый.