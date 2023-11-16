П'ять теплих відтінків для дизайну інтер'єру, які зараз дуже популярні
Джерело:Homes & Gardens
Останнім часом наша любов до білих і сірих відтінків зникає. Саме тому дизайнери спостерігають зміну трендів – популярними стають теплі, землисті відтінки.
Земляні відтінки зараз є головною колірною тенденцією, яка набирає обертів вже кілька місяців. Очевидно, це через те, що в холодну пору ми хочемо відчувати в домі тепло й затишок, а кольори допомагають створити таку атмосферу.
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Окрім того, такі тенденції, як дофаміновий декор і максималізм, випереджають елегантні сучасні стилі. Мінімалізм помалу відходить. Людям вже просто набридли певні обмеження в кольорах і декорі. Дізнайтесь, які відтінки теплі відтінки стають дуже популярними.