Дві ідеальні комбінації кольорів, які варто обирати для дизайну у 2024 році

Вибираючи найкращі кольори для свого інтер'єру, ми здебільшого розглядаємо різні відтінки, які часто не поєднуються. Саме тому експерти радять "думати комбінаціями", щоб створити ідеальний дизайн.

Таш Бредлі, колірний психолог і директор із дизайну компанії Lick, розповіла про дві "безвідмовні" комбінації кольорів, які будуть доречні в інтер'єрі будь-якої кімнати. Вони спокійні, ніжні, але не нейтральні.

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Білий і бірюзовий

Темно-бірюзова вітальня з білими деталями / Фото Bridgman

"Це поєднання може чудово працювати в коридорі. Ви фарбуєте стіни та стелю білим, а сходи ефектним темно-бірюзовим. Це чудовий варіант, якщо ви бажаєте додати трохи драматизму в інтер'єрі, але водночас зберегти стіни нейтральними", – каже експертка.

Крім того, ця комбінація добре працюватиме у вітальні, як на фото вище. Головну стіну та полиці можна пофарбувати в темно-бірюзовий, а обрамлення каміна – білим.

Зелений і білий

Зелені кухонні шафи на тлі білої стіни / Фото Roundhouse

Це теж чудове поєднання, яке можна вважати ідеальним. До того ж відтінки зеленого останнім часом дуже популярний в інтер'єрі.

"Якщо ви оновлюєте свою кухню цього року чи робите її з нуля, я б дуже рекомендувала обрати цю комбінацію. Зелені кухні стануть дуже популярним трендом цього року завдяки заспокійливим властивостям цього природного відтінку, який покращує настрій", – підказує Таш Бредлі.

Якщо ви хочете використати цей трендовий колір на своїй кухні, пофарбуйте білим стіни та стелю, а кухонні шафи придбайте зеленого кольору або його відтінків.