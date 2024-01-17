Дві ідеальні комбінації кольорів, які варто обирати для дизайну у 2024 році
Джерело:Homes & Gardens
Вибираючи найкращі кольори для свого інтер'єру, ми здебільшого розглядаємо різні відтінки, які часто не поєднуються. Саме тому експерти радять "думати комбінаціями", щоб створити ідеальний дизайн.
Таш Бредлі, колірний психолог і директор із дизайну компанії Lick, розповіла про дві "безвідмовні" комбінації кольорів, які будуть доречні в інтер'єрі будь-якої кімнати. Вони спокійні, ніжні, але не нейтральні.
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Білий і бірюзовий
"Це поєднання може чудово працювати в коридорі. Ви фарбуєте стіни та стелю білим, а сходи ефектним темно-бірюзовим. Це чудовий варіант, якщо ви бажаєте додати трохи драматизму в інтер'єрі, але водночас зберегти стіни нейтральними", – каже експертка.
Крім того, ця комбінація добре працюватиме у вітальні, як на фото вище. Головну стіну та полиці можна пофарбувати в темно-бірюзовий, а обрамлення каміна – білим.
Зелений і білий
Це теж чудове поєднання, яке можна вважати ідеальним. До того ж відтінки зеленого останнім часом дуже популярний в інтер'єрі.
"Якщо ви оновлюєте свою кухню цього року чи робите її з нуля, я б дуже рекомендувала обрати цю комбінацію. Зелені кухні стануть дуже популярним трендом цього року завдяки заспокійливим властивостям цього природного відтінку, який покращує настрій", – підказує Таш Бредлі.
Якщо ви хочете використати цей трендовий колір на своїй кухні, пофарбуйте білим стіни та стелю, а кухонні шафи придбайте зеленого кольору або його відтінків.