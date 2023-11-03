"Ця тенденція зумовлена ​​збільшенням кількості доступних матеріалів для кухонних мийок, кожен з яких приносить різний стиль", – каже Андреа Чайлдс, редактор журналу Country Homes & Interiors. Дізнайтеся, які кухонні мийки не лише практичні, а й стильні.

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Металеві

Іржостійку сталь давно обрали одним із найкращих матеріалів для кухні. Завдяки своїм гігієнічним властивостям, стійкості до плям, іржі та корозії, а також доступній ціні. Але це не єдиний метал на ринку. Мідні та латунні раковини фахівці також радять обирати.

"Насправді міцна латунь є дуже традиційним матеріалом для раковини. Це яскравий, але водночас дуже практичний і натуральний продукт, який з часом м'яко та красиво старіє", – каже Хелен Паркер, креативний директор deVOL Kitchens.

Керамічні

Керамічні та шамотні мийки мають тверді, гладкі й водонепроникні поверхні, які до того ж стійкі до високих температур й утворення плям. Вони пасують до будь-якого дизайну кухні, але найкраще – до сільського чи фермерського стилів.

Керамічна кухонна мийка / Фото Shaws of Darwen

Композитні

Композитні раковини, як правило, виготовляю із кварцового піску, змішаного з акриловою смолою. У такий спосіб виходить міцний непористий матеріал, доступний у безлічі кольорів. Це означає, що ви можете обрати той відтінок мийки, який буде доповнювати або контрастувати з кухонною стільницею.

Композитний матеріал стійкий до плям, подряпин, кислот і високих температур, а також простий у догляді, дуже легко очищується.