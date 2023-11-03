"Эта тенденция обусловлена увеличением количества доступных материалов для кухонных моек, каждый из которых приносит разный стиль", – говорит Андреа Чайлдс, редактор журнала Country Homes & Interiors. Узнайте, какие кухонные мойки не только практичны, но и стильны.

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Металлические

Ржавстойкую сталь давно выбрали одним из лучших материалов для кухни. Благодаря своим гигиеническим свойствам, стойкости к пятнам, ржавчине и коррозии, а также доступной цене. Но это не единственный металл на рынке. Медные и латунные раковины специалисты советуют выбирать.

"На самом деле крепкая латунь является очень традиционным материалом для раковины. Это яркий, но очень практичный и натуральный продукт, который со временем мягко и красиво стареет", – говорит Хелен Паркер, креативный директор deVOL Kitchens.

Керамические

Керамические и шамотные мойки имеют твердые, гладкие и водонепроницаемые поверхности, которые к тому же устойчивы к высоким температурам и образованию пятен. Они подходят к любому дизайну кухни, но лучше всего – к сельскому или фермерскому стилю.

Керамическая кухонная мойка / Фото Shaws of Darwen

Композитные

Композитные раковины, как правило, изготавливаю из кварцевого песка, смешанного с акриловой смолой. Таким образом получается крепкий непористый материал, доступный во множестве цветов. Это означает, что вы можете выбрать оттенок мойки, который будет дополнять или контрастировать с кухонной столешницей.

Композитный материал устойчив к пятнам, царапинам, кислотам и высоким температурам, а также прост в уходе, очень легко очищается.