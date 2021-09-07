Найкращі рослини для дому за версією Google: поради найвідомішої пошукової системи у світі
Джерело:Нellomagazine
Все частіше люди для формування власного вибору користуються відомим пошуковиком Google. Тут можна знайти відповіді на всі запитання, зокрема, які рослини найкраще підходять для оселі.
Дослідження, проведене компанією Essential Living, виявило найпопулярніші кімнатні рослини 2020 року. У списку є як звичні імена, так і цікаві новинки. Нижче – зворотний відлік рослин, про які найбільше запитують чи купують за версією Google.
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10. Фікус ліроподібний
Цей фікус родом з Західної Африки, він названий на честь листя у формі скрипки.
9. Китайське грошове дерево
Така рослина ідеально підходить для початківців!
8. Лобелія
Струмінь із вишуканих листків – це, мабуть, найвишуканіша сукулентна рослина.
7. Стреліція Королівська
Ця прекрасна райська пташка зробить будь-яку кімнату цікавою. Рослина чудово підійде для добре освітленого простору.
6. Алоє
Алоє вера можна використовувати для зняття печії, збереження фруктів і овочів свіжими. Також воно володіє багатьма лікувальними властивостями.
5. Церопегія
Поставте її на високу полицю і подивіться, як ростуть чудові листочки у формі серця.
4. Молитовна рослина
Цей вазон надзвичайно простий у догляді, що робить його ідеальним для початківців.
3. Калатея
Рослина походить з тропіків Бразилії та стане прекрасним доповненням до колекцій кімнатних рослин.
2. Кактус
Кактус – дуже витривала рослина, яка абсолютно невибаглива в догляді.
1. Сансев'єра
Кажуть, що саме цей вазон покращує якість повітря у вашому домі. Він також відомий як "Язик свекрухи" та походить із Західної Африки.