Найкращі рослини для дому за версією Google: поради найвідомішої пошукової системи у світі

Все частіше люди для формування власного вибору користуються відомим пошуковиком Google. Тут можна знайти відповіді на всі запитання, зокрема, які рослини найкраще підходять для оселі.

Дослідження, проведене компанією Essential Living, виявило найпопулярніші кімнатні рослини 2020 року. У списку є як звичні імена, так і цікаві новинки. Нижче – зворотний відлік рослин, про які найбільше запитують чи купують за версією Google.

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10. Фікус ліроподібний

Цей фікус родом з Західної Африки, він названий на честь листя у формі скрипки.

Тропічне дерево від 12 до 15 метрів висоти / Фото Нellomagazine

9. Китайське грошове дерево

Така рослина ідеально підходить для початківців!

Грошове дерево досягає у висоту 40 – 60 сантиметрів / Фото Нellomagazine

8. Лобелія

Струмінь із вишуканих листків – це, мабуть, найвишуканіша сукулентна рослина.

На сьогодні відомо близько 300 видів цієї рослини / Фото Нellomagazine

7. Стреліція Королівська

Ця прекрасна райська пташка зробить будь-яку кімнату цікавою. Рослина чудово підійде для добре освітленого простору.

Незвичайна квітка, що має дивовижну, унікальну красу / Фото Нellomagazine

6. Алоє

Алоє вера можна використовувати для зняття печії, збереження фруктів і овочів свіжими. Також воно володіє багатьма лікувальними властивостями.

В перекладі з арабської означає "гіркий" / Фото Нellomagazine

5. Церопегія

Поставте її на високу полицю і подивіться, як ростуть чудові листочки у формі серця.

Трав’яна багаторічна рослина / Фото Нellomagazine

4. Молитовна рослина

Цей вазон надзвичайно простий у догляді, що робить його ідеальним для початківців.

Вночі листя здіймається угору, мов руки у молитві / Фото Нellomagazine

3. Калатея

Рослина походить з тропіків Бразилії та стане прекрасним доповненням до колекцій кімнатних рослин.

Рослина родом з тропічних лісів Центральної й Південної Америки / Фото Нellomagazine

2. Кактус

Кактус – дуже витривала рослина, яка абсолютно невибаглива в догляді.

Кактуси вирощують як декоративні, зокрема кімнатні, та навіть харчові рослини / Фото Нellomagazine

1. Сансев'єра

Кажуть, що саме цей вазон покращує якість повітря у вашому домі. Він також відомий як "Язик свекрухи" та походить із Західної Африки.

Один з чемпіонів з виробництва кисню серед домашніх рослин / Фото Нellomagazine