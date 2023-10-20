Історично склалося так, що велика увага приділялася затишному декору у вітальні. Проте сучасний світ дизайну розглядає кухні як приміщення, в якому ми проводимо набагато більше часу. Хіба це не є причиною, щоб створювати в кухні затишок і тепло?
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Дизайнери назвали п'ять відтінків, які ідеально підходять для кухні. Вони матимуть чудовий вигляд у будь-яку пору, але найкрасивішими будуть восени.
Баклажановий
Сучасна кухня в кольорах тренду "баклажанова осінь" / Фото Naked Kitchens
Бежевий
Один з найтепліших нейтральних відтінків / Фото Andrew Steel
Блідо-жовтий
Кухня з блідо-жовтими стінами / Фото deVOL
Темно-зелений
Зелена кухня з візерунковим ролетом / Фото Future, Brent Darby
Теракотовий
Теракотова тумба в коморі біля кухні / Фото Future