Исторически сложилось так, что большое внимание уделялось уютному декору в гостиной. Однако современный мир дизайна рассматривает кухню как помещение, в котором мы проводим гораздо больше времени. Разве это не причина, чтобы создавать в кухне уют и тепло?

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Дизайнеры назвали пять оттенков, идеально подходящих для кухни. Они будут прекрасно выглядеть в любое время, но самыми красивыми будут осенью.

Баклажановый

Современная кухня в цветах тренда "баклажановая осень" / Фото Naked Kitchens

Бежевый

Один из самых теплых нейтральных оттенков. Фото Andrew Steel

Бледно-желтый

Кухня с бледно-желтыми стенами / Фото deVOL

Темно-зеленый

Зеленая кухня с узорным ролетом / Фото Future, Brent Darby

Терракотовый

Терракотовая тумба в амбаре возле кухни / Фото Future