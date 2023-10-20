П'ять кольорів, які створять затишок на вашій кухні: обов'язково їх використовуйте
Джерело:Homes & Gardens
Кольори відіграють дуже важливу роль у впливі на наше самопочуття. Тому, коли справа стосується декору кухні, важливо добре обдумати, які тони створять затишок домашній затишок.
Історично склалося так, що велика увага приділялася затишному декору у вітальні. Проте сучасний світ дизайну розглядає кухні як приміщення, в якому ми проводимо набагато більше часу. Хіба це не є причиною, щоб створювати в кухні затишок і тепло?
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Дизайнери назвали п'ять відтінків, які ідеально підходять для кухні. Вони матимуть чудовий вигляд у будь-яку пору, але найкрасивішими будуть восени.