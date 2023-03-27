Останній проєкт дизайнерки Елізабет Хей – ремонт квартири на 15-му поверсі в Сінгапурі. Це один із найкрасивіших невеликих будинків, який рясніє новими ідеями. Пропонуємо зазирнути всередину – ви будете вражені.

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Дизайн інтер'єру має ознаки кількох стилів

Клієнти Елізабет – подружжя з маленькою дочкою, які мають малайсько-британське та німецьке походження. Ця пара побажала спроєктувати дім "із розслабленою, багатошаровою естетикою, яка відчувалася б чітко, але водночас динамічною".

Щоб досягти цього, я звернулася до текстур, текстилю та трохи більш стриманої колірної палітри, ніж зазвичай,

– каже дизайнерка.

Мовиться про поєднання обрізаних столярних виробів із ботанічними творами мистецтва, очерету та бамбука, а також яскравих стінних фресок із теракотовою підлогою.

Дизайнерка створила неймовірний дизайн / Фото Alecia Neo

"Перероблення кухні було ключем до модернізації цього дому. Я збільшила площу, відділила простір від пральні та вітальні, додавши аркові внутрішні вікна з чорною металевою рамою", – зазначає Елізабет Хей.

Дизайнерка також збільшила розмір головної ванної кімнати та перетворила третю спальню на робочий кабінет із прихованими дверима. Вона зробила акцент "на затишку, поєднаному з відчуттям веселощів". Грайливі мотиви можна побачити скрізь: від вбудованих двоярусних ліжок з рожевим оздобленням у кімнаті доньки до збільшених шпалер у ванній кімнаті.

Інші деталі, такі як шафи з тканинною підкладкою в головній спальні та ніжно-зелена ванна додають нотки дорослого гламуру.