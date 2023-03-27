Последний проект дизайнера Элизабет Хэй – ремонт квартиры на 15-м этаже в Сингапуре. Это один из самых красивых небольших домов, который изобилует новыми идеями. Предлагаем заглянуть внутрь – вы будете поражены.

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Дизайн интерьера имеет признаки нескольких стилей

Клиенты Элизабет – супруги с маленькой дочерью, имеющие малайско-британское и немецкое происхождение. Эта пара пожелала спроектировать дом "с расслабленной, многослойной эстетикой, которая чувствовалась бы четко, но одновременно динамичной".

Чтобы достичь этого, я обратилась к текстурам, текстилю и немного более сдержанной цветовой палитре, чем обычно,

– говорит дизайнер.

Речь идет о сочетании обрезанных столярных изделий с ботаническими произведениями искусства, камыша и бамбука, а также ярких стеновых фресок с терракотовым полом.

Дизайнер создала невероятный проект и воплотила его в реальность / Фото Alecia Neo

"Переработка кухни была ключом к модернизации этого дома. Я увеличила площадь, отделила пространство от прачечной и гостиной, добавив арочные внутренние окна с черной металлической рамой", – отмечает Элизабет Хэй.

Дизайнер также увеличила размер главной ванной комнаты и превратила третью спальню в рабочий кабинет со скрытой дверью. Она сделала акцент "на уюте, совмещенном с чувством веселья". Игривые мотивы можно увидеть везде: от встроенных двухъярусных кроватей с розовой отделкой в комнате дочери до увеличенных обоев в ванной.

Другие детали, такие как шкафы с тканевой подкладкой в главной спальне и нежно-зеленая ванна, добавляют нотки взрослого гламура.