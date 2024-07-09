Через крихітну площу виникають сумніви, чи це справді квартира. Ймовірно, це одна з кімнат, у якій облаштували кілька зон, щоб продати її як повноцінне житло. Хоч вартість її немаленька – 23 500 доларів, передає Нерухомість 24, посилаючись на дані з оголошення на OLX.

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Що всередині квартири площею 10 квадратів

Квартира розташована на вулиці Вінстона Черчилля, на першому поверсі панельної п'ятиповерхівки.

Всередині зроблений гарний ремонт, на фото видно кухонну зону та маленьку ванну кімнату з душем. Проте є одне "але": у квартирі взагалі немає меблів і техніки, окрім кількох кухонних шаф. А це ще додаткові витрати для нового власника, який до того ж має сплатити комісію і податки.

Сучасний інтер'єр у нейтральних тонах / Фото OLX

"Додаткові витрати: 1000 доларів комісії і податки навпіл. Ця квартира-студія розташована в Дніпровському районі, який славиться своєю зручною транспортною розв'язкою та розвиненою інфраструктурою. Поблизу є магазини, кафе, парки та зупинки громадського транспорту, що робить її привабливою для орендарів", – мовиться в оголошенні.

Квартиру продає агентство з нерухомості, яке зазначає, що "це ідеальна інвестиційна можливість для тих, хто шукає пасивний дохід від оренди".

Ще одна крихітна квартира площею 14 квадратів

Також на вторинному ринку в столиці пропонують маленьку квартиру на мансарді. Житло площею 14 квадратних метрів продають за вигіднішою ціною – 19 тисяч доларів.

Всередині є одна кімната з ліжком, шафою, столом, холодильником і пральною машиною. Також окремо є душ і туалет, що розташований на нижньому поверсі. Проте ванна кімната, очевидно, загальна.