Більшість із представлених проєктів максимально функціональна. При цьому архітектори та інженери, котрі працювали з об'єктами, відмовилися від усього зайвого, аби залишити лише найнеобхідніше.

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Edelweiss – Cabini

Румунська компанія Cabini використовує унікальний підхід, аби максимально збільшити площу у своїх будівлях – розробники розміщують один крихітний будинок над іншим. Так, на невеликому клаптику землі вдається розмістити житло площею 36 квадратних метрів.



Який вигляд мають найкрихітніші будинки, створені у 2022 році / Фото Cabini

Житло світле всередині завдяки склінню від підлоги до стелі. А незвичайна форма створює зручну відкриту терасу.

Проєкт Stella the Stargazer

Створений на замовлення австралійської компанії з туризму проєкт студії Ample має довжину 10 метрів. Однак в будиночку є секрет. Одна із засклених стін підіймається, утворюючи дах. А мешканці можуть висунути ліжко на вулицю, аби провести ніч під зірками. Щоб відлякати надокучливих комах, тут передбачена спеціальна сітка.



Який вигляд мають найкрихітніші будинки, створені у 2022 році / Фото Brook James

Окрім цього, ту є вітальня, повністю обладнана кухня та ванна кімната, що працює від сонячних батарей.

Trahan Tiny House

Проєкт розроблявся для клієнтки, яка проводить онлайн-заняття йогою. Тому на невеликій площі довелося втиснути простір для домашньої студії йоги, облаштувати вітальню, невеликий домашній офіс та зону для тренувань із велотренажером. На все це знадобилося 9,7 метра.



Який вигляд мають найкрихітніші будинки, створені у 2022 році / Фото Fritz Tiny Homes

Крім того, будинок пропонує кухню і ванну кімнату, а також спальню в стилі лофт, обладнану на другому рівні.

Vika One

Невеликий допоміжний житловий блок від студії Vika Living виконує функцію гостьового будинку. Зібрати конструкцію можна лише за годину.



Який вигляд мають найкрихітніші будинки, створені у 2022 році / Фото Vika Living

Внутрішня площа такого будинку – 3,9 метра квадратні. Кожен модуль доставляється в комплекті з меблями, двоспальним ліжком, кухнею, душем, туалетом, електрикою та каналізацією.

Adraga – Madeiguincho

Розробник крихітних будинків Гонсало Мадейра Мадейгінчо у минулому працював теслярем, тож цілком логічно, що у його дизайні переважає дерево.



Який вигляд мають найкрихітніші будинки, створені у 2022 році / Фото João Carranca

Проєкт Adraga, довжина якого становить 7 метрів – не виняток. Зовні і всередині споруда оздоблена деревом. Усю енергію будинок отримує від сонячної панелі, а система збору дощової води із фільтрами забезпечує воду для душу та кухні.