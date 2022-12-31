Большинство из представленных проектов максимально функциональны. При этом архитекторы и инженеры, работавшие с объектами, отказались от всего лишнего, чтобы оставить только самое необходимое.

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Edelweiss – Cabini

Румынская компания Cabini использует уникальный подход, чтобы максимально увеличить площадь в своих зданиях – разработчики размещают один крошечный дом над другим. Так, на небольшом клочке земли удается разместить жилье площадью 36 квадратных метров.



Как выглядят самые крошечные дома, созданные в 2022 году / Фото Cabini

Жилье светлое внутри благодаря остеклению от пола до потолка. А необычная форма создает удобную открытую террасу.

Проект Stella the Stargazer

Созданный по заказу австралийской компании по туризму проект студии Ample имеет длину 10 метров. Однако в домике есть секрет. Одна из остекленных стен поднимается, образуя крышу. Жители могут выдвинуть кровать на улицу и провести ночь под звездами. Чтобы отпугнуть надоедливых насекомых, здесь предусмотрена специальная сетка.



Как выглядят самые крошечные дома, созданные в 2022 году / Фото Brook James

Кроме того, есть гостиная, полностью оборудованная кухня и ванная комната, работающая от солнечных батарей.

Trahan Tiny House

Проект разрабатывался для клиентки, которая проводит онлайн-занятия с йоги. Поэтому на небольшой площади пришлось втиснуть простор для домашней студии, обустроить гостиную, небольшой домашний офис и зону для тренировок с велотренажером. На все это понадобилось 9,7 метра.



Как выглядят самые крошечные дома, созданные в 2022 году / Фото Fritz Tiny Homes

Кроме того, дом предлагает кухню и ванную комнату, а также спальню в стиле лофт, оборудованную на втором уровне.

Vika One

Небольшой вспомогательный жилой блок от студии Vika Living выполняет функцию гостевого дома. Собрать конструкцию можно лишь за час.



Как выглядят самые крошечные дома, созданные в 2022 году / Фото Vika Living

Внутренняя площадь такого дома – 3,9 метра квадратные. Каждый модуль доставляется в комплекте с мебелью, двуспальной кроватью, кухней, душем, туалетом, электричеством и канализацией.

Adraga – Madeiguincho

Разработчик крошечных домов Гонсало Мадейра Мадейгинчо в прошлом работал плотником, так что вполне логично, что в его дизайне преобладает дерево.



Как выглядят самые крошечные дома, созданные в 2022 году / Фото João Carranca

Проект Adraga, длина которого составляет 7 метров, – не исключение. Снаружи и внутри сооружение украшено деревом. Всю энергию здание получает от солнечной панели, а система сбора дождевой воды с фильтрами обеспечивает воду для душа и кухни.