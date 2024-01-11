Які квартири зараз найпопулярніші для оренди в Києві: ось що шукають місцеві

Потенційні орендарі завжди обирали житло за певними критеріями, на основі яких формувалися певні тенденції. Дізнайтеся, які квартири найчастіше шукають та винаймають у Києві зараз.

Усі експерти сходяться на думці, що найпопулярнішими квартирами для оренди є однокімнатні. Вони не знижуються в ціні навіть на тлі сезонного падіння попиту, а якщо й так, то зовсім несуттєво.

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За якими квартирами полюють орендарі у столиці

"Попит на оренду однокімнатних квартир вже не є ажіотажним, як у серпні-вересні, але тримається на стабільному рівні. Ходові однокімнатні зараз здаються в оренду за 3 – 5 днів, що в цілому відповідає довоєнним реаліям", – розповіла експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна.

Столичний рієлтор Богдан Маковецький каже, що простежується зростання популярності житла в закритих ЖК зі своєю прибудинковою територією. Такі об'єкти від початку вересня також зросли в ціні. А в холодну пору року жителі Києва стали більше цікавитись наявністю в будинку генератора та стабільністю опалення і водопостачання під час блекаутів.

Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості, каже, що для людей також є важливою відсутність об'єктів енергетичної, критичної та військової інфраструктури поруч з житлом. Окрім того, люди намагаються знайти житло на поверсі, що не вищий за сьомий. Це пов'язано зі страхом через можливі ракетні удари.

Відтак можна скласти характеристику "ідеальної квартири" для жителів Києва:

однокімнатна;

максимум 7 поверх;

закрита територія;

новобудова з високим рівнем енергоощадження;

наявність генератора, стабільність опалення і водопостачання під час відключення світла;

підземний паркінг, який можна використовувати, як бомбосховище;

відсутність поруч об'єктів енергетичної, критичної та військової інфраструктури.

Як зміниться вартість оренди у 2024 році

Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта вважає, що ціни на ринку оренди цьогоріч будуть досить стабільними, принаймні в першій половині 2024-го. Винятками стануть лише деякі міста, як-от Київ і Львів. Там вартість оренди може зрости на 10%.

Вікторія Берещак також вважає, що ціни зростуть локально, зокрема в містах-мільйонниках восени, коли на роботу й навчання повернуться багато українців.