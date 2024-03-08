У Швейцарії збудують найвищу вежу, надруковану на 3D-принтері: фото приголомшливого проєкту

У Швейцарських Альпах створять найвищу друковану вежу. Цюрихська вища технічна школа вже розпочала процес 3D-друку, і наразі майстрам вдалося створити вісім із 32 структурних колон.

За словами архітекторів, будівля під назвою Tor Alva, або Біла вежа, матиме висоту 30 метрів, що стане рекордом. Її планують завершили наприкінці цього року.

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Колони вежі надрукують на 3D-принтері

Архітектори розповіли, що розробляють Tor Alva, щоб продемонструвати потенціал 3D-друку з бетоном. За їхніми словами, ця технологія допоможе мінімізувати кількість матеріалів, що використовуються в будівництві.

Tor Alva розташують на вершині будівлі, яку раніше використовували як кузню. Перші вісім Y-подібних колон складуть частину першого поверху.

Це буде найвища друкована вежа у світі / Фото Dezeen

"Наш 3D-друкований бетон має арматуру, інтегровану в нього в процесі роботизованого друку. Вбудована арматура у поєднанні з системою натягу надає колонам необхідної міцності, що дозволяє нам будувати будівлі заввишки 30 метрів", – поділився архітектор Міхаель Гансмаєр.

Орієнтовний час друку колон становить 900 годин. Їх з'єднають за допомогою гвинтів і тросиків, що натягуються, щоб у майбутньому вежу можна було легко демонтувати перебудувати в іншому місці.

За ідеєю, у вежі будуть проводити музичні та театральні вистави. Вона буде напіввідкритого типу.