Архітектори показали найвищий хмарочос Сінгапура: перші візуалізації

Американська архітектурна студія SOM представила проєкт 8 Shenton Way. Це надвисокий хмарочос у Сінгапурі, який стане новим рекордсменом міста за висотою.

Згідно із візуалізаціями, 63-поверховий хмарочос матиме ступінчасту структуру, а фасад буде прикрашений численними рослинами та деревами.

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Що відомо про проєкт 8 Shenton Way

Після завершення будівництва висота будівлі становитиме 305 метрів. Це на 22 метри більше за попередній хмарочос від SOM Guoco Tower заввишки 283,7 метра.



8 Shenton Way стане найвищою будівлею Сінгапура / Фото SOM

Як пояснили архітектори, в дизайні надихалися бамбуковими лісами. За задумом авторів, їх імітує велика кількість рослинності навколо будівлі та на терасах.

Основними матеріалами при будівництві стане скло та сталь, з якої виконають каркас. Також, за словами авторів, скористаються бетоном, який частково складатиметься з перероблених відходів.



Архітектори надихалися ідеєю бамбукового лісу / SOM

За планами, у 63-поверховому хмарочосі будуть розташовуватися офіси, що здаються в оренду, квартири та пентхауси, а також різні комерційні об'єкти (магазини, кафе, ресторани та інші). Ще буде готель та великий вестибюль на першому поверсі.



Вестибюль буде прикрашений рослинами та штучним ставком / Фото SOM

На кількох рівнях облаштують відкриті тераси з місцями відпочинку та обідніми зонами, прикрашеними справжніми рослинами. Деякі з них будуть приватними, до інших матимуть доступ відвідувачі готелю та офісні працівники.



Мешканці матимуть вихід на приватні тераси / Фото SOM

Для оздоблення кімнат архітектори обрали натуральні матеріали: дерево та камінь. Головний вестибюль також прикрасять різними рослинами та штучним бамбуком.

Завершення будівельних робіт заплановане на 2028 рік.



Для оздоблення кімнат архітектори обрали натуральні матеріали / SOM

