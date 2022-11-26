Висота дубайського будинку на 472 метрів та 2 поверхи перевершить Central Park Tower, що наразі є найвищим житловим хмарочосом світу.

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Перші дані про Burj Binghatti Jacob & Co. Residences

Проєкт найвищої житлової будівлі – це результат співпраці еміратською девелоперської компанії Binghatti та бренду Jacob & Co., який спеціалізується на виготовленні годинників. Розробники обіцяють, що хмарочос із ромбоподібними шпилями буде збудований у самому серці найвідомішого фінансового району Дубая – Business Bay.



Будівля нараховуватиме 100 поверхів / Фото Binghatti Developers

Усередині на кожному зі ста поверхів облаштують дво- та трикімнатні резиденції. Також у будівлі працюватиме команда консьєржів, охоронець, шофер та особистий кухар. До того ж тут облаштують приватний дитячий садок.



На останніх поверхах облаштують елітні пентхауси / Фото Binghatti Developers

Відомо, що на вершині хмарочоса розташується п'ять найрозкішніших та найексклюзивніших пентхаусів у Дубаї, які пропонують розкішний краєвид на місто.

Концепт найвищого житлового будинку у світі: дивіться відео