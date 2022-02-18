Повернення до природи – один із найгарячіших трендів цього сезону. Дизайнери стверджують, що оточення натуральними аксесуарами та меблями сприятиме позитивному настрою в оселі.

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Тенденції дизайну інтер’єрів 2022 року стосуються природи та екології. Модна течія, яка ідеально вписується в еко-стиль – використання вживаних меблів, їх оновлення та надання старим речам нового життя.

Довговічний матеріал – екологічне дерево

Ще кілька десятків років тому дерево було основним матеріалом для будівництва, обробки будинків та виготовлення меблів. Використання саме цього екологічно чистого матеріалу особливо підходить для тих домівок, де є дітки.

Красивий інтер’єр / Фото pexels

Просто та екологічно: обираємо ротанг

Цей матеріал справжній хіт, який панує в інтер'єрах вже кілька сезонів. Неперевершено буде виглядати крісло-качалка з ротанга з м’якою подушкою. Приголомшливими аксесуарами стануть великі, стильні стельові або окремо стоячі світильники з ротанга, що дають тепле, розсіяне світло.

Чудовий стиль / Фото pexels

Камінь як основа декору

Камінь – красивий і міцний будівельний матеріал, який використовується впродовж тисячоліть. У сучасних інтер’єрах, натхнених природою, камінь має необмежене застосування. Кам’яні кухонні стільниці надзвичайно міцні, стильні та стійкі до води та високих температур. Підвіконня також можна зробити з каменю, що красиво підкреслить вікно. Також камінь використовується для обробки каміна, раковин і навіть цілих стін.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Чудове рішення / Фото pexels

Які тканини обрати

Шерсть – прекрасний матеріал з чудовими теплотехнічними властивостями.

Бавовна – дуже практична і універсальна тканина, яка на 100% натуральна, міцна і приємна на дотик.

Неймовірно затишно / Фото pexels

Льон – натуральна тканина, яка надасть вашому інтер'єру провінційного характеру.

Шовк – елегантний і надзвичайно тонкий, і водночас дуже міцний і довговічний. Це один з найблагородніших і дорогих матеріалів, який дуже розкішно виглядає в інтер’єрі.