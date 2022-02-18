Повернення до природи – один із найгарячіших трендів цього сезону. Дизайнери стверджують, що оточення натуральними аксесуарами та меблями сприятиме позитивному настрою в оселі.
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Тенденції дизайну інтер’єрів 2022 року стосуються природи та екології. Модна течія, яка ідеально вписується в еко-стиль – використання вживаних меблів, їх оновлення та надання старим речам нового життя.
Довговічний матеріал – екологічне дерево
Ще кілька десятків років тому дерево було основним матеріалом для будівництва, обробки будинків та виготовлення меблів. Використання саме цього екологічно чистого матеріалу особливо підходить для тих домівок, де є дітки.
Красивий інтер’єр / Фото pexels
Просто та екологічно: обираємо ротанг
Цей матеріал справжній хіт, який панує в інтер'єрах вже кілька сезонів. Неперевершено буде виглядати крісло-качалка з ротанга з м’якою подушкою. Приголомшливими аксесуарами стануть великі, стильні стельові або окремо стоячі світильники з ротанга, що дають тепле, розсіяне світло.
Чудовий стиль / Фото pexels
Камінь як основа декору
Камінь – красивий і міцний будівельний матеріал, який використовується впродовж тисячоліть. У сучасних інтер’єрах, натхнених природою, камінь має необмежене застосування. Кам’яні кухонні стільниці надзвичайно міцні, стильні та стійкі до води та високих температур. Підвіконня також можна зробити з каменю, що красиво підкреслить вікно. Також камінь використовується для обробки каміна, раковин і навіть цілих стін.
Чудове рішення / Фото pexels
Які тканини обрати
Шерсть – прекрасний матеріал з чудовими теплотехнічними властивостями.
Бавовна – дуже практична і універсальна тканина, яка на 100% натуральна, міцна і приємна на дотик.
Неймовірно затишно / Фото pexels
Льон – натуральна тканина, яка надасть вашому інтер'єру провінційного характеру.
Шовк – елегантний і надзвичайно тонкий, і водночас дуже міцний і довговічний. Це один з найблагородніших і дорогих матеріалів, який дуже розкішно виглядає в інтер’єрі.