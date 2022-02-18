Возвращение к природе – один из самых горячих трендов этого сезона. Дизайнеры утверждают, что окружение натуральными аксессуарами и мебелью будет способствовать положительному настроению в доме.

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Тенденции дизайна интерьеров 2022 года касаются природы и экологии. Модное течение, которое идеально вписывается в эко-стиль – использование подержанной мебели, ее обновление и придание старым вещам новой жизни.

Долговечный материал – экологичное дерево

Еще несколько десятков лет назад дерево являлось основным материалом для строительства, отделки домов и изготовления мебели. Использование этого экологичного материала особенно подходит для тех домов, где есть детки.

Красивый интерьер / Фото pexels

Просто и экологично: выбираем ротанг

Этот материал – настоящий хит, царящий в интерьерах уже несколько сезонов. Непревзойденно будет смотреться кресло-качалка из ротанга с мягкой подушкой. Потрясающими аксессуарами станут большие, стильные потолочные или отдельно стоящие светильники из ротанга, дающие теплый рассеянный свет.

Великолепный стиль / Фото pexels

Камень как основа декора

Камень – красивый и крепкий строительный материал, который используется на протяжении тысячелетий. В современных интерьерах, вдохновленных природой, камень имеет неограниченное применение. Каменные кухонные столешницы очень прочные, стильные и устойчивые к воде и высоким температурам. Подоконник можно сделать из камня, что красиво подчеркнет окно. Также камень используется для отделки камина, раковин и целых стен.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Прекрасное решение / Фото pexels

Какие ткани выбрать

Шерсть – прекрасный материал с отличными теплотехническими свойствами.

Хлопок – очень практичная и универсальная ткань, которая на 100% натуральная, крепкая и приятная на ощупь.

Невероятно уютно / Фото pexels

Лен – натуральная ткань, которая придаст вашему интерьеру провинциальный характер.

Шелк – элегантный и очень тонкий, и в то же время очень крепкий и долговечный. Это один из самых благородных и дорогих материалов, очень роскошно выглядящий в интерьере.