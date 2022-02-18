Назад до природи: які екоматеріали залишаються у трендах

У 2022 році в інтер’єрах панують натуральні та екологічні матеріали. Екологічна свідомість продовжує зростати і знаходить своє відображення у дизайні інтер’єру.

Повернення до природи – один із найгарячіших трендів цього сезону. Дизайнери стверджують, що оточення натуральними аксесуарами та меблями сприятиме позитивному настрою в оселі.

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Тенденції дизайну інтер’єрів 2022 року стосуються природи та екології. Модна течія, яка ідеально вписується в еко-стиль – використання вживаних меблів, їх оновлення та надання старим речам нового життя.

Довговічний матеріал – екологічне дерево

Ще кілька десятків років тому дерево було основним матеріалом для будівництва, обробки будинків та виготовлення меблів. Використання саме цього екологічно чистого матеріалу особливо підходить для тих домівок, де є дітки.

Красивий інтер’єр / Фото pexels

Просто та екологічно: обираємо ротанг

Цей матеріал справжній хіт, який панує в інтер'єрах вже кілька сезонів. Неперевершено буде виглядати крісло-качалка з ротанга з м’якою подушкою. Приголомшливими аксесуарами стануть великі, стильні стельові або окремо стоячі світильники з ротанга, що дають тепле, розсіяне світло.

Чудовий стиль / Фото pexels

Камінь як основа декору

Камінь – красивий і міцний будівельний матеріал, який використовується впродовж тисячоліть. У сучасних інтер’єрах, натхнених природою, камінь має необмежене застосування. Кам’яні кухонні стільниці надзвичайно міцні, стильні та стійкі до води та високих температур. Підвіконня також можна зробити з каменю, що красиво підкреслить вікно. Також камінь використовується для обробки каміна, раковин і навіть цілих стін.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ , щоб обрати найзручніше житло для себе.

Чудове рішення / Фото pexels

Які тканини обрати

Шерсть – прекрасний матеріал з чудовими теплотехнічними властивостями.

Бавовна – дуже практична і універсальна тканина, яка на 100% натуральна, міцна і приємна на дотик.

Неймовірно затишно / Фото pexels

Льон – натуральна тканина, яка надасть вашому інтер'єру провінційного характеру.

Шовк – елегантний і надзвичайно тонкий, і водночас дуже міцний і довговічний. Це один з найблагородніших і дорогих матеріалів, який дуже розкішно виглядає в інтер’єрі.