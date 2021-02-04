Названо 3 важливих нюанси у спальні, про які всі забувають
Плануючи ремонт і оформляючи спальню, необхідно продумати всі тонкощі.
Джерело: інстаграм Тетяни Соловйової
Про які 3 нюанси всі забувають під час облаштування спальні, розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Соловйова.
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3 важливих нюанси для оформлення спальні
1. Темрява або світло
Якщо ви любите прокидатися в темній кімнаті – робіть спальню з вікнами на північ або захід. В іншому випадку – штори-блекаут допоможуть не втомлюватися від сонця вранці.
Також штори на електроприводі можна запрограмувати на час відкривання і закривання. Для любителів світлих спалень – південна сторона відмінно підійде. У будь-якому випадку про це необхідно пам'ятати при створенні спальні,
– зазначила Соловйова.
2. Освітлення
Обов'язково потрібно продумати кілька сценаріїв штучного освітлення. Зокрема:
- загальне світло;
- приліжковий світло;
- підсвічування для релаксу.
Освітлення – один з найважливіших елементів для спальні / Фото keramis
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3. Системи зберігання
Потрібно заздалегідь продумати зберігання. Наприклад, гардеробна або шафа дозволять заховати все потрібне. Досить часто про це забувають. Слід враховувати, що у спальні потрібно місце не тільки для особистих речей, а й для текстилю та ін. Все це необхідно передбачити на етапі ремонту.
У спальні необхідно продумати систему зберігання / Фото roomester
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