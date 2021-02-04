Плануючи ремонт і оформляючи спальню, необхідно продумати всі тонкощі.

Джерело: інстаграм Тетяни Соловйової

Про які 3 нюанси всі забувають під час облаштування спальні, розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Соловйова.

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3 важливих нюанси для оформлення спальні

1. Темрява або світло

Якщо ви любите прокидатися в темній кімнаті – робіть спальню з вікнами на північ або захід. В іншому випадку – штори-блекаут допоможуть не втомлюватися від сонця вранці.

Також штори на електроприводі можна запрограмувати на час відкривання і закривання. Для любителів світлих спалень – південна сторона відмінно підійде. У будь-якому випадку про це необхідно пам'ятати при створенні спальні,

– зазначила Соловйова.

2. Освітлення

Обов'язково потрібно продумати кілька сценаріїв штучного освітлення. Зокрема:

загальне світло;

приліжковий світло;

підсвічування для релаксу.

Освітлення – один з найважливіших елементів для спальні / Фото keramis

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3. Системи зберігання

Потрібно заздалегідь продумати зберігання. Наприклад, гардеробна або шафа дозволять заховати все потрібне. Досить часто про це забувають. Слід враховувати, що у спальні потрібно місце не тільки для особистих речей, а й для текстилю та ін. Все це необхідно передбачити на етапі ремонту.

У спальні необхідно продумати систему зберігання​ / Фото roomester