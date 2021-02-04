Названы 3 важных нюанса в спальне, о которых все забывают
Планируя ремонт и оформляя спальню, необходимо продумать все тонкости.
Источник: инстаграм Татьяны Соловьевой
О каких 3 нюансах все забывают во время обустройства спальни, рассказала дизайнер интерьера Татьяна Соловьева.
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3 важных нюанса для оформления спальни
1. Тьма или свет
Если вы любите просыпаться в темной комнате – делайте спальню с окнами на север или запад. В другом случае – шторы-блэкаут помогут не уставать от солнца утром.
Также шторы на электроприводе можно запрограммировать на время открывания и закрывания. Для любителей светлых спален – южная сторона отлично подойдет. В любом случае об этом необходимо помнить при создании спальни,
– отметила Соловьева.
2. Освещение
Обязательно нужно продумать несколько сценариев искусственного освещения. В частности:
- общий свет;
- прикроватный свет;
- подсветка для релакса.
Освещение – один из важнейших элементов для спальни / Фото keramis
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3. Системы хранения
Заранее необходимо продумать хранение. Например, гардеробная или шкаф позволят спрятать все нужное. Довольно часто об этом забывают. Следует учитывать, что в спальне нужно требуется место не только для личных вещей, но и для текстиля и пр. Все это необходимо предусмотреть на этапе ремонта.
В спальне необходимо продумать систему хранения / Фото roomester
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