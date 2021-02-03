Як вибрати стиль кухні: 3 варіанти, які вам сподобаються
Вибір стилю дизайну для кухні залежить в першу чергу від інтер'єру всієї квартири або будинку: усі приміщення повинні поєднуватися між собою, щоб виглядати гармонійно.
Джерело: 24 канал
Які 3 стилю дизайну виглядають актуально, свіжо, створюють затишок і комфорт – читайте нижче.
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Що врахувати при виборі стилю
- Зверніть увагу, що вся квартира має бути виконана в одному стилі. Якщо ви зробите коридор у стилі мінімалізм, а кухню – в неокласиці, це виглядатиме безглуздо.
- Площа приміщення. Якщо у квартирі маленькі кімнати, не варто перевантажувати їх зайвими елементами. Це означає, що класичний стиль точно не підійде, а ось мінімалізм або скандинавський буде виглядати гармонійно.
Мінімалізм
Цей стиль універсальний. Він не виходить з моди протягом багатьох років і буде актуальним ще тривалий час.
Особливості стилю:
- Натуральні матеріали (дерево, камінь, бетон, скло).
- Спокійний відтінки і приглушені тони або монохром.
- Грамотні акценти (стільці, диван, килим).
- Мінімум декору.
- Відсутність зайвих предметів і деталей.
Мінімалізм відрізняється стриманістю і лаконічністю / Фото rehouz
Скандинавський
Цей стиль є одним з найпопулярніших і затребуваних. Весь успіх – в його простоті.
Особливості скандинавського стилю:
- Натуральні матеріали (дерево, штукатурка, фарба, акцентні шпалери).
- Світла гамма.
- Продуманий декор.
- Стильні меблі.
- Відчуття легкості в інтер'єрі.
Кухня у скандинавському стилі завжди виглядає просторо / Фото trizio
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Неокласика
Цей варіант відмінно підійде для приміщень середньої площі і просторих кімнат. Неокласичний стиль не можна назвати бюджетним, адже він вимагає багатого декору і складних фактур.
Особливості неокласики в інтер'єрі
- Натуральні матеріали для обробки оздоблення (також допускається якісна імітація).
- Глянцеві поверхні.
- Розкішні меблі.
- Дивани, стільці і крісла з оксамитовою оббивкою.
- Ліпнина.
- Велюр.
- Молдинги на стінах.
Неокласика не підійде для маленьких приміщень / Фото rehouz
Кухню також можна оформити в будь-якому іншому стилі, проте важливо стежити, щоб він був актуальний. Наведені в приклад стилі знаходяться на піку і ще довгий час будуть затребувані.
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