Названо 5 прикрих ляпів, які зіпсують навіть дорогий інтер'єр

Досить часто, реалізуючи ремонт або плануючи дизайн інтер'єру, власники з різних причин роблять помилки.

Джерело: інстаграм Анни Пашковської

Які помилки зустрічаються найбільш часто, і як їх можна уникнути, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Головна причина, за якої людям необхідний дизайнер інтер'єру – це наявність професіонала, який не пропустить жодної деталі,

– зазначила Пашковська.

5 прикрих ляпів в інтер'єрі

1. Невдале планування

Цей момент не виправить ніякий дизайн. Зручне планування потрібне для комфортного переміщення предметів по квартирі. Для цього відразу ж звіряються всі розміри.

2. Непродумана електрика

Перед початком ремонтних робіт потрібно продумати розташування вимикачів, розеток і світильників. Це дозволить уникнути метрів простягнутих через всю квартиру проводів, бра, які світять в очі під час перегляду ТБ, або світильника, об який б'єшся головою кожен раз, коли встаєш з-за столу.

3. Імітація натуральних матеріалів

Імітація здешевлює інтер'єр.

Замість лінолеуму "під дерево", шпалер "під цеглу" і розпису "під камінь" краще взяти простий, "чесний" матеріал, який не видає себе за інший, і знайти йому своє місце в інтер'єрі, – зазначила Пашковська.

Уникайте імітації натуральних матеріалів в інтер'єрі​ / Фото dizainvfoto

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4. Невдало підібраний текстиль

Темні важкі штори з ламбрекенами або багатошарові гардини вже неактуальні і можуть зіпсувати весь інтер'єр. Текстиль може бути недорогим, але при цьому красиво і стильно виглядати.

5. Недостатньо місць для зберігання

У кожній кімнаті необхідно продумати місця для зберігання. Недолік або відсутність таких сильно ускладнить проживання у квартирі або будинку. Робіть якомога більше систем зберігання.