Довольно часто, делая ремонт или планируя дизайн интерьера, хозяева по различным причинам совершают ошибки.

Источник: инстаграм Анны Пашковской

Какие ошибки встречаются наиболее часто, и как их можно избежать, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

Читайте также Какие идеи минимализма можно использовать в любом интерьере: 4 приема

Главная причина, по которой людям необходим дизайнер интерьера – это наличие профессионала, который не пропустит ни одной детали,

– отметила Пашковская.

5 досадных ляпов в интерьере

1. Неудачная планировка

Этот момент не исправит никакой дизайн. Удобная планировка нужна для комфортного перемещения предметов по квартире. Для этого сразу же сверяются все размеры.

2. Непродуманная электрика

Перед началом ремонтных работ нужно продумать расположение выключателей, розеток и светильников. Это позволит избежать метров протянутых через всю квартиру проводов, бра, которые светят в глаза во время просмотра ТВ, или светильника, о который бьешься головой каждый раз, когда встаешь из-за стола.

3. Имитация натуральных материалов

Имитация удешевляет интерьер.

Вместо линолеума "под дерево", обоев "под кирпич" и росписи "под камень" лучше взять простой, "честный" материал, который не выдает себя за другой, и найти ему свое место в интерьере, – отметила Пашковская.

Избегайте имитации натуральных материалов в интерьере / Фото dizainvfoto

Полезно Декор интерьера: 3 момента, которые помогут сделать помещение стильным

4. Неудачно подобранный текстиль

Темные тяжелые шторы с ламбрекенами или многослойные гардины уже неактуальны и могут испортить весь интерьер. Текстиль может быть недорогим, но при этом красиво и стильно выглядеть.

5. Недостаточно мест для хранения

В каждой комнате необходимо продумать места для хранения. Недостаток или отсутствие таковых сильно усложнит проживание в квартире или доме. Делайте как можно больше систем хранения.