На першому місці виявився муніципалітет Карпіо-де-Тахо з ціною 304 євро (9,5 тисячі гривень) за "квадрат". Які ще міста потрапили в список – читайте далі.

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Ціни вказані за квадратний метр.

Карпіо-де-Тахо (Толедо) – 304 євро (9,5 тисячі гривень). Барруело-де-Сантульян (Паленсія) – 383 євро (11,9 тисячі гривень). Себолья (Толедо) – 401 євро (12,5 тисячі гривень). Альмаден (Сьюдад-Реаль) – 407 євро (12,7 тисячі гривень). Еренесія (Сьюдад-Реаль) – 412 євро (12,9 тисячі гривень). Мота-дель-Куерво (Куенка) – 416 євро (13 тисяч гривень). Малагон (Сьюдад-Реаль) – 426 євро (13,3 тисячі гривень). Оркахо-де-Сантьяго (Куенка) – 432 євро (13,4 тисячі гривень). Торральба-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) – 438 євро (13,6 тисячі гривень). Пуерто-Серрано (Кадіс) – 439 євро (13,7 тисячі гривень). Портільо-де-Толедо (Толедо) – 441 євро (13,7 тисячі гривень). Карріон-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) – 445 євро (13,9 тисячі гривень).

Квартиру в Іспанії можна купити за ціною від 304 євро за квадратний метр / Фото Pixabay

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Ла Побла-Льярга (Валенсія) – 448 євро (14 тисяч гривень). Моклін (Гранада) – 456 євро (14,2 тисячі гривень). Тобарра (Альбасете) – 456 євро (14,2 тисячі гривень). Бульяс (Мурсія) – 457 євро (14,2 тисячі гривень). Бембібре (Леон) – 457 євро (14,2 тисячі гривень). Пінос-Пуенте (Гранада) – 468 євро (14,6 тисячі гривень). Брів'єска (Бургос) – 473 євро (14,7 тисячі гривень). Мігель-Естебан (Толедо) – 476 євро (14,8 тисячі гривень). Херіндоте (Толедо) – 476 євро (14,8 тисячі гривень). Кастуера (Бадахос) – 481 євро (15 тисяч гривень). Калера-і-Чосас (Толедо) – 482 євро (15 тисяч гривень). Чірівель (Альмерія) – 482 євро (15 тисяч гривень). Балагер (Лєйда) – 486 євро (15,1 тисячі гривень).

Доступне житло представлено у 25 містах Іспанії / Фото Pixabay