На першому місці виявився муніципалітет Карпіо-де-Тахо з ціною 304 євро (9,5 тисячі гривень) за "квадрат". Які ще міста потрапили в список – читайте далі.
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Де найдоступніше житло в Іспанії: ТОП-25
- Карпіо-де-Тахо (Толедо) – 304 євро (9,5 тисячі гривень).
- Барруело-де-Сантульян (Паленсія) – 383 євро (11,9 тисячі гривень).
- Себолья (Толедо) – 401 євро (12,5 тисячі гривень).
- Альмаден (Сьюдад-Реаль) – 407 євро (12,7 тисячі гривень).
- Еренесія (Сьюдад-Реаль) – 412 євро (12,9 тисячі гривень).
- Мота-дель-Куерво (Куенка) – 416 євро (13 тисяч гривень).
- Малагон (Сьюдад-Реаль) – 426 євро (13,3 тисячі гривень).
- Оркахо-де-Сантьяго (Куенка) – 432 євро (13,4 тисячі гривень).
- Торральба-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) – 438 євро (13,6 тисячі гривень).
- Пуерто-Серрано (Кадіс) – 439 євро (13,7 тисячі гривень).
- Портільо-де-Толедо (Толедо) – 441 євро (13,7 тисячі гривень).
- Карріон-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) – 445 євро (13,9 тисячі гривень).
Квартиру в Іспанії можна купити за ціною від 304 євро за квадратний метр / Фото Pixabay
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- Ла Побла-Льярга (Валенсія) – 448 євро (14 тисяч гривень).
- Моклін (Гранада) – 456 євро (14,2 тисячі гривень).
- Тобарра (Альбасете) – 456 євро (14,2 тисячі гривень).
- Бульяс (Мурсія) – 457 євро (14,2 тисячі гривень).
- Бембібре (Леон) – 457 євро (14,2 тисячі гривень).
- Пінос-Пуенте (Гранада) – 468 євро (14,6 тисячі гривень).
- Брів'єска (Бургос) – 473 євро (14,7 тисячі гривень).
- Мігель-Естебан (Толедо) – 476 євро (14,8 тисячі гривень).
- Херіндоте (Толедо) – 476 євро (14,8 тисячі гривень).
- Кастуера (Бадахос) – 481 євро (15 тисяч гривень).
- Калера-і-Чосас (Толедо) – 482 євро (15 тисяч гривень).
- Чірівель (Альмерія) – 482 євро (15 тисяч гривень).
- Балагер (Лєйда) – 486 євро (15,1 тисячі гривень).
Доступне житло представлено у 25 містах Іспанії / Фото Pixabay