Названо найбільш безпечні міста світу: хто потрапив до переліку

24 серпня 2021 , 10:41
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Джерело:

The Economist

Експерти провели дослідження і визначили найбезпечніші міста світу. Очолив список Копенгаген.

Згідно з даними The Economist Intelligence Unit, столиця Данії набрала максимум балів. Як складався рейтинг і хто ще до нього потрапив – читайте далі.

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Як складали рейтинг

Фахівці оцінювали міста за кількома категоріями. Зокрема враховували:

  • Інфраструктуру;
  • безпеку цифрових даних;
  • навколишнє середовище;
  • особисту безпеку;
  • охорону здоров'я.
Перше місце з показником 82,4 бала посів данський Копенгаген.

Копенгаген визнано найбезпечнішим містом світу / Фото Pixabay

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Хто потрапив до п'ятірки лідерів

  1. Копенгаген (Данія) – 82,4 бала.
  2. Торонто (Канада) – 82,2 бала.
  3. Сінгапур – 80,7 бала.
  4. Сідней (Австралія) – 80,1 бала.
  5. Токіо (Японія) – 80 балів.

Токіо замкнув п'ятірку найбезпечніших міст світу / Фото Pixabay

Крім того, безпечними названі: Амстердам, Веллінгтон, Гонконг, Мельбурн, Стокгольм, Барселона, Ню-Йорк, Франкфурт, Вашингтон і Лондон.

Автор: Наталя Бережна