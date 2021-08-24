Названо найбільш безпечні міста світу: хто потрапив до переліку
24 серпня 2021 , 10:41Читать новость на русском
Джерело:The Economist
Експерти провели дослідження і визначили найбезпечніші міста світу. Очолив список Копенгаген.
Згідно з даними The Economist Intelligence Unit, столиця Данії набрала максимум балів. Як складався рейтинг і хто ще до нього потрапив – читайте далі.
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Як складали рейтинг
Фахівці оцінювали міста за кількома категоріями. Зокрема враховували:
- Інфраструктуру;
- безпеку цифрових даних;
- навколишнє середовище;
- особисту безпеку;
- охорону здоров'я.
Копенгаген визнано найбезпечнішим містом світу / Фото Pixabay
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Хто потрапив до п'ятірки лідерів
- Копенгаген (Данія) – 82,4 бала.
- Торонто (Канада) – 82,2 бала.
- Сінгапур – 80,7 бала.
- Сідней (Австралія) – 80,1 бала.
- Токіо (Японія) – 80 балів.
Токіо замкнув п'ятірку найбезпечніших міст світу / Фото Pixabay
Крім того, безпечними названі: Амстердам, Веллінгтон, Гонконг, Мельбурн, Стокгольм, Барселона, Ню-Йорк, Франкфурт, Вашингтон і Лондон.