Це базовий список, яким не варто обмежуватися, облаштовуючи свій дім. Відштовхуйся від власних пріоритетів та бюджету, оскільки лише ви знаєте, що створить затишок та комфорт у вашому помешканні.

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Ліжко

Ліжко повинно бути зручним / Фото Unsplash

Ліжко та матрац впливають на якість нашого сну та відповідно – на продуктивність. Якщо ви оберете бюджетне незручне ліжко, яке не підійде вам по розміру, просідатиме чи скрипітиме, існує ризик, що у вас з'являться проблеми з відновленням.

З іншого боку, ліжко неналежної якості прослужить недовго. Постійне навантаження дешевих елементів призведе до швидкого зношення та поломки. А це – додаткові витрати.

Гарнітур в передпокої

Оберіть гарнітур з великою кількістю секції / Фото Unsplash

Передпокій повинен бути красивим та практичним. Ера громіздких шаф та комор вже в минулому і ринок пропонує чимало товарів, які чудово впишуться в це приміщення.

Оберіть варіанти з більшою кількістю секцій, щоб розсортувати одяг та взуття за сезонами й частотністю їх використання. Якщо у вас невеликий передпокій – краще зупинитися на світлих фасадах, які візуально розширять межі приміщення. Дизайнери віддають перевагу натуральним матеріалам та предметам, оснащеним високоякісною фурнітурою. Так, ці параметри можуть потягнути дещо більше коштів, однак й прослужить якісний гарнітур значно довше.

Диван у вітальні

Щоб уникнути "захисного" текстилю, обирайте якісну оббивку / Фото Unsplash

Підвищене навантаження на цей предмет вимагає прискіпливості у виборі. Саме на дивані проходять затишні вечори за переглядом улюблених фільмів та посиденьки з гостями.

Щоб подовжити термін експлуатації дивана, вибирайте моделі з якісною оббивкою і надійними механізмами.

Сантехніка

Дорожча сантехніка прослужить довше / Фото Unsplash

Термін служби ванни, раковини та унітазу залежить насамперед від матеріалів та технології виготовлення. Недорога сантехніка в цьому плані програє, оскільки для неї використовується менш довговічна сировина.

Краще заплатити трохи більше за якісну ванну, ніж постійно витрачати гроші та час на її ремонт. Особливу увагу потрібно приділити особливостям конструкції. Хороша сантехніка повинна бути функціональною, простою у встановленні та догляді.

Кухонний гарнітур

Зверніть увагу на матеріал фасадів / Фото Unsplash

Ми проводимо на кухні більшу частину вільного часу, а гарнітур – це передова зони для приготування їжі. Низька якість фасадів та неякісні петлі відразу дадуть про себе знати. Тому краще вже на етапі планування ретельно підійти не тільки до вибору візуальної складової, а й звернути увагу на матеріали та виробника фурнітури.

Світильники

Зосередьтеся не на розкішності люстр, а на кількості джерел світла / Фото Unsplash

Ваше завдання – підсвітити усі стратегічно важливі зони дому за допомогою різноманітних джерел світла. Продумайте попередній план освітлення та не бійтеся вмонтувати на кілька світильників більше. Адже правильна система освітлення допоможе комфортно займатися побутовими справами та заощадить рахунки за електрику в майбутньому.

Міжкімнатні двері

Не обирайте дешеві замінники натуральних матеріалів / Фото Unsplash

Часте використання міжкімнатних дверей призводить до їх швидкого зносу, тому краще звернути увагу на вироби з натуральних матеріалів, а не дешевих замінників. Фурнітура теж має значення. Бажано відразу перевірити відсутність скрипу, аніж постійно мріяти про ремонт та заміну системи відкривання.