Это базовый список, которым не стоит ограничиваться, обустраивая свой дом. Отталкивайся от собственных приоритетов и бюджета, поскольку только вы знаете, что необходимо для вашего комфорта и уюта.

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Кровать

Кровать должна быть удобной / Фото Unsplash

Кровать и матрас влияют на качество нашего сна и соответственно – на производительность. Если вы выберете бюджетную и неудобную кровать, которая не подойдет вам по размеру, начнет проседать или скрипеть, существует риск, что у вас появятся проблемы с восстановлением.

С другой стороны, кровать ненадлежащего качества прослужит недолго. Постоянная нагрузка дешевых элементов приведет к быстрому износу и поломке. А это – дополнительные расходы.

Гарнитур в прихожей

Выберите гарнитур с большим количеством секции / Фото Unsplash

Прихожая должна быть красивой и практичной. Эра громоздких шкафов уже в прошлом и рынок предлагает немало товаров, которые прекрасно впишутся в это помещение.

Выберите варианты с большим количеством секций, чтобы рассортировать одежду и обувь по сезонам и частотностью их использования. Если у вас небольшая прихожая – лучше остановиться на светлых фасадах, которые визуально расширят помещение. Дизайнеры отдают предпочтение натуральным материалам и предметам, оснащенным высококачественной фурнитурой. Да, эти параметры могут потянуть несколько больше, однако и прослужит качественный гарнитур дольше.

Диван в гостиной

Чтобы избежать "защитного" текстиля, выбирайте качественную обивку / Фото Unsplash

Повышенная нагрузка на этот предмет требует придирчивости в выборе. Именно на диване проходят уютные вечера за просмотром любимых фильмов и посиделки с гостями.

Чтобы продлить срок эксплуатации дивана, выбирайте модели с качественной обивкой и надежными механизмами.

Сантехника

Более дорогая сантехника прослужит дольше / Фото Unsplash

Срок службы ванны, раковины и унитаза зависит прежде всего от материалов и технологии изготовления. Недорогая сантехника в этом плане проигрывает, поскольку для нее используется менее долговечное сырье.

Лучше заплатить немного больше за качественную ванну, чем постоянно тратить деньги и время на ее ремонт. Особое внимание нужно уделить особенностям конструкции. Хорошая сантехника должна быть функциональной, простой в установке и уходе.

Кухонный гарнитур

Обратите внимание на материал фасадов / Фото Unsplash

Мы проводим на кухне большую часть свободного времени, а гарнитур – это передовая зоны для приготовления пищи. Низкое качество фасадов и плохие петли сразу дадут о себе знать. Поэтому лучше уже на этапе планирования тщательно подойти не только к выбору визуальной составляющей, но и обратить внимание на материалы и производителя фурнитуры.

Светильники

Сосредоточьтесь не на роскошности люстр, а на количестве источников света / Фото Unsplash

Ваше задание – подсветить все важные зоны дома с помощью различных источников света. Продумайте предварительный план освещения и не бойтесь встроить на несколько светильников больше. Ведь правильная система освещения поможет комфортно заниматься бытовыми делами и сэкономит счета за электричество в будущем.

Межкомнатные двери

Не следует выбирать дешевые заменители натуральных материалов / Фото Unsplash

Частое использование межкомнатных дверей приводит к их быстрому сносу, поэтому лучше обратить внимание на изделия из натуральных материалов, а не дешевых заменителей. Фурнитура тоже имеет значение. Желательно сразу проверить отсутствие скрипа, чем постоянно мечтать о ремонте и замене системы открывания.