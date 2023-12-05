"Взуттєва коробка": цю крихітну квартиру продали на аукціоні за величезні гроші

У Сіднеї на аукціоні продали крихітну квартиру за 500 тисяч доларів. Помешкання таке маленьке, що його назвали "взуттєвою коробкою". Усі здивовані, що новий власник поставив таку високу ціну.

Крихітну квартиру продали "з молотка" за запаморочливі 511 тисяч доларів майже в останній момент. Новий власник завітав на аукціон вже тоді, коли він закінчувався і став щасливим власником.

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"Коробка для взуття"

Місцевий агент з нерухомості Ангус Ґоррі розповів, що четверо з п'яти зареєстрованих учасників аукціону були активними на аукціоні. Вони планували купити це житло для постійного проживання. Проте переміг єдиний інвестор. Він швидко зареєструвався і досяг позначки в 500 тисяч доларів зі ставками в 1000 доларів до кінця.

Це викликало великий інтерес ЗМІ, і квартиру назвали "коробкою для взуття". Адже це просто одна кімната з ванною, де навіть нема балкона. У помешканні відсутня й окрема кухня – все облаштовано в одному приміщенні, що є суттєвим недоліком.

Будинок 1960 року, в якому розташована квартира / Фото Realestate

Найбільшою перевагою було розташування – за 100 метрів від пляжу. Можна очікувати 600 доларів заробітку на тиждень через орендну плату,

– розповів агент.

Однокімнатна кімната з окремою ванною має площу всього лише 17 квадратних метрів, при цьому найширша стіна становить лише 3,7 метра. У помешканні мало місця для зберігання речей, і будь-які покупці або майбутні орендарі будуть мати через це проблеми.

Спальня з кухонним куточком / Фото Realestate