Небезпечні живі рослини: від яких кімнатних квітів краще відмовитися та чому

Живі рослини є трендом в інтер'єрі квартир і будинків. Вони здатні оживити приміщення, надати йому індивідуальності та особливого характеру.

Не всі кімнатні квіти безпечні. З якими рослинами слід бути обережними – читайте нижче.

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Кімнатна гербера

Яскраві та соковиті гербери здатні стати акцентом і освіжити будь-який інтер'єр. Важливо знати, що ця квітка з родини айстрових і виробляє велику кількість пилку. Її не рекомендується тримати у приміщенні з закритими вікнами, інакше це може викликати алергічну реакцію у членів сім'ї.

Кімнатна гербера може викликати алергію / Фото dacha

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Ромашка

Багато жінок люблять декоративні ромашки й вирощують їх вдома. Ця рослина має лікувальні властивості й часто стає інгредієнтом трав'яних чаїв. Крім того, вона доповнює інтер'єр, привносить в нього родзинку. При цьому пилок ромашки є сильним алергеном і може негативно впливати на здоров'я. Зокрема, рослина може спровокувати нежить і висип на тілі.

Ромашка прикрасить інтер'єр, але може спровокувати появу висипу та нежиті / Фото yellowhome

Герань

Ця красива квітка, безумовно, додасть інтер'єру соковитості та настрою. Однак у герані яскраво виражений аромат. Це пов'язано з тим, що в її листі багато ефірної олії. Не дивлячись на те, що рослина дезінфікує повітря та вважається дуже корисною, вона може викликати сильну алергічну реакцію.

Герань потрібно обережно використовувати в житлових приміщеннях​ / Фото ceskestavby