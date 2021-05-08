Також є небезпечні матеріали, які можуть призвести до проблем зі здоров'ям. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.

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З'явилася алергія? Почалися проблеми з диханням? Стали погано почуватися й ніяк не можете зрозуміти чому? Справа в новому ремонті! Часто виробники хитрують і не розкривають весь склад матеріалів. А якщо інформація про виробника та адресу виробництва на пакуванні й контретикетці не збігається, то, ймовірно, перед вами підробка,

– зазначила Петрякова.

Яких матеріалів уникати при ремонті ⠀

Вінілові натяжні стелі

На ринку представлені різноманітні варіанти натяжних стель. За словами дизайнерки інтер'єру, дешеві вінілові натяжні стелі при нагріванні виділяють небезпечні речовини. Це стає наслідком закладеності носа, першіння в горлі, дратівливості та безсоння. При виборі стель важливо перевіряти сертифікати у виробника.

Вибираючи натяжні стелі, перевіряйте сертифікати у виробника / Фото pinterest

Клей для шпалер із метилбензолом і кселолом

Будівельники часто пропонують супершвидкий клей для шпалер. Валентина Петрякова пояснила, що в його складі є шкідливі речовини, які прискорюють висихання. Вони можуть провокувати дерматити та подразнювати органи дихання.

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Бюджетні вінілові шпалери

У їх складі є полівінілхлорид, який при нагріванні стає джерелом фенолу, важких металів і формальдегідів. Зазначені речовини викликають головні болі та запаморочення, алергію й інтоксикацію.

Уникайте бюджетних вінілових шпалер / Фото dizajngid

Синтетичний ковролін з поліпропіленом

При нагріванні (наприклад, якщо у вас тепла підлога), а також при тривалому використанні (4-5 років) ковролін виділяє вуглеводні, перекисні сполуки та ацетальдегід. Це призводить до виникнення алергії й подразнення слизових оболонок і дихальних шляхів.

Фарба зі свинцем (часто алкідна)

Це бомба уповільненої дії – речовина накопичується в організмі, провокуючи захворювання дихальної, ендокринної та репродуктивної системи. На пакуванні безпечної алкідної фарби стоїть позначка "без свинцю" і є повний склад продукту,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Дешеві сухі суміші

Бюджетні будівельні суміші (низькопробні шпаклівки, пасти, клеї) невідомих ТМ і різні копії й підробки також містять безліч токсичних компонентів і хімічних речовин.