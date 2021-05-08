Не все комнатные цветы безопасны. С какими растениями следует быть осторожными – читайте ниже.

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Комнатная гербера

Яркие и сочные герберы способны стать акцентом и освежить любой интерьер. Важно знать, что этот цветок из семейства астровых и производит большое количество пыльцы. Его не рекомендуется держать в помещении с закрытыми окнами, иначе это может вызвать аллергическую реакцию у членов семьи.

Комнатная гербера может вызвать аллергию / Фото dacha

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Ромашка

Многие женщины любят декоративные ромашки и выращивают их дома. Это растение обладает лечебными свойствами и часто становится ингредиентом травяных чаев. Кроме того, оно дополняет интерьер, привносит в него изюминку. При этом пыльца ромашки является сильным аллергеном и может негативно влиять на здоровье. В частности, растение может спровоцировать насморк и сыпь на теле.

Ромашка украсит интерьер, но может спровоцировать появление сыпи и насморка / Фото yellowhome

Герань

Этот красивый цветок, безусловно, придаст интерьеру сочности и настроения. Однако у герани ярко выраженный аромат. Это связано с тем, что в ее листьях много эфирных масел. Несмотря на то, что растение дезинфицирует воздух и считается очень полезным, оно может вызывать сильную аллергическую реакцию.

Герань нужно осторожно использовать в жилых помещениях / Фото ceskestavby