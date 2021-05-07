Для її оформлення можна використати кілька способів. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.

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Як оформити стіну біля узголів'я ліжка

  • МДФ-панелі. Вони можуть бути однотонними чи під дерево. За словами дизайнерки інтер'єру, цей спосіб дозволить створити особливий характер кімнати.
  • Гіпсові панелі. Бувають різного дизайну та можуть бути пофарбовані під колір стіни. Також вони дозволяють створювати різні композиції в інтер'єрі.
  • М'яке узголів'я, яке плавно переходить на стіну. Останніми роками цей метод став дуже популярним. Він дозволяє створити особливий затишок завдяки матеріалам та формі. Можна також використовувати підсвічування.
  • Фарбування чи фотошпалери. За словами Ангеліни Скуратової, це досить швидкий спосіб декорування.

Стіну біля узголів'я ліжка можна оформити на будь-який смак / Фото pinterest

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  • Цегла. Ідеально з нерівною кладкою, що підкреслює будівлю (якщо таких стін у приміщенні немає). Тоді можна створити декор, головне – делікатно,
    – назвала ще один варіант дизайнерка інтер'єру.
  • Керамограніт і кам'яний шпон. Подібні матеріали дозволяють створити максимально природний вигляд в інтер'єрі.

Пам'ятайте, що стіна повинна вписуватися в стиль приміщення​ / Фото pinterest

  • Молдинги. Таке рішення найкраще виглядає в стилі сучасна класика. Їх можна пофарбувати в тон стін або ж залишити білими.

Важливо! Ваші ідеї мають відбивати вашу енергетику. Створюйте те, що буде радувати ваше око,
– резюмувала Ангеліна Скуратова.

 