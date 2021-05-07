Для її оформлення можна використати кілька способів. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.
Цікаво Де ви забули навести порядок у квартирі: 4 підказки, які полегшать життя
Як оформити стіну біля узголів'я ліжка
- МДФ-панелі. Вони можуть бути однотонними чи під дерево. За словами дизайнерки інтер'єру, цей спосіб дозволить створити особливий характер кімнати.
- Гіпсові панелі. Бувають різного дизайну та можуть бути пофарбовані під колір стіни. Також вони дозволяють створювати різні композиції в інтер'єрі.
- М'яке узголів'я, яке плавно переходить на стіну. Останніми роками цей метод став дуже популярним. Він дозволяє створити особливий затишок завдяки матеріалам та формі. Можна також використовувати підсвічування.
- Фарбування чи фотошпалери. За словами Ангеліни Скуратової, це досить швидкий спосіб декорування.
Стіну біля узголів'я ліжка можна оформити на будь-який смак / Фото pinterest
Читайте Який пуф вибрати для передпокою та з чим його поєднувати: цікаві деталі
- Цегла. Ідеально з нерівною кладкою, що підкреслює будівлю (якщо таких стін у приміщенні немає). Тоді можна створити декор, головне – делікатно,
– назвала ще один варіант дизайнерка інтер'єру.
- Керамограніт і кам'яний шпон. Подібні матеріали дозволяють створити максимально природний вигляд в інтер'єрі.
Пам'ятайте, що стіна повинна вписуватися в стиль приміщення / Фото pinterest
- Молдинги. Таке рішення найкраще виглядає в стилі сучасна класика. Їх можна пофарбувати в тон стін або ж залишити білими.
Важливо! Ваші ідеї мають відбивати вашу енергетику. Створюйте те, що буде радувати ваше око,
– резюмувала Ангеліна Скуратова.